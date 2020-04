Ripartono online i servizi educativi di Hattiva Lab

Con modalità didattiche “alternative”, la coop.soc. Hattiva Lab ha riavviato online i servizi educativi per bambini e ragazzi con BES, svolti a distanza con i tutor dell’apprendimento operativi in smart-working. “Hattiva Lab non si è fermata - informa la presidente Paola Benini -, cerchiamo di restare più vicini possibile ai nostri ragazzi e alle loro famiglie nonostante le immaginabili difficoltà e le grandi preoccupazioni per la tenuta economica nostra e dell’intero sistema delle imprese sociali”.



Sono quindi ripartiti il doposcuola “SuperLab”per studenti Bes delle scuole superiori, il doposcuola “Superabile”per bambini Bes di elementari e medie, la “Scuoletta di strada”,progetto che contrasta la povertà educativa realizzato all’interno del progetto “Thanks God it’s Monday” in collaborazione con numerose altre realtà educative della regione, finanziata dalla fondazione “Con i bambini” che in FVG vede la compartecipazione di 45 enti. Rivolto ai ragazzi della scuola media Manzoni a rischio di drop out scolastico, il servizio educativo oltre al classico lavoro sugli apprendimenti offre attività di potenziamento delle funzioni esecutive, delle abilità sociali, della stima di sé nonché della definizione degli obiettivi di vita. Hattiva Lab è stata tra i primi enti in Italia, fra quelli finanziati dalla “Fondazione con i bambini”, a far ripartire le attività.



Di nuovo operativi anche il doposcuola per bambini delle elementari e medie a Martignacco, in convenzione con il Comune, e per quelli con BES a Cividale e Premariacco, in convenzione con l’UTI Natisone. La prossima settimanaripartirà anche il doposcuola specialistico in convenzione con l’Ambito territoriale Friuli Centrale.Le lezioni proseguono con collegamenti con le coordinatrici e i tutor dell'apprendimento, che stanno sperimentando insieme ai ragazzi nuovi software e modalità di tutoraggio per affiancarli al meglio nello svolgimento dei compiti assegnati dagli insegnanti.Sono poi stati attivati anche dei contatti con gli utenti dei servizi dell’aera disabilità. Gli educatori fanno videochiamate in gruppo via skype o whatsapp, a cui partecipano i ragazzi che frequentano il Centro diurno, quelli aderenti al progetto “Il forziere” e alla “Banca del tempo sociale”. “Per adesso andiamo avanti- continua Paola Benini - con tutta la forza, la determinazione e la flessibilità possibile; poi conteremo i danni e capiremo come farne fronte,e a costo di quali sacrifici personali e aziendali continuare a mantenere la barra a dritta”.