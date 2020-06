Riprendono i corsi del gruppo costumi tradizionali bisiachi

Dopo la sospensione causata dal lockdown è finalmente ripreso, con grande gioia delle appassionate di questa antica arte, il corso di merletto a tombolo organizzato dal Gruppo Costumi Tradizionali Bisiachi con la maestra Rosita D’Ercoli. Il corso si svolge di mercoledì dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Per informazioni telefonare alla maestra D'Ercoli al 3338854070. Riprende invece martedì 16 giugno dalle 14.30 alle 18.00 il seguitissimo corso di manifattura borsette con Daniela Fusar, per info telefonare al 3384252377. Per la ripresa dei corsi il Gruppo Costumi Tradizionali Bisiachi ringrazia l’amministrazione comunale di Turriaco per aver messo a disposizione la sala consiliare che, oltre ad essere indiscutibilmente molto bella, permette di osservare le normative covid. E' terminato invece lunedì scorso il corso di acquerello con l'artista Marina Legovini, la lezione si è svolta en plein air nel "curtivon" a Turriaco. Gli incontri proseguiranno in settembre, per informazioni telefonare a Marina Legovini al 3398326850. Proseguono ancora solo a distanza con la maestra Caterina Biasiol le lezioni di canto dei cori del Gruppo Costumi, adulti e Diman in attesa che la normativa permetta nuovamente gli incontri.

I Corsi di Inglese con l'insegnante Sally Ann Berridge dedicati ai ragazzi dai 6 ai 14 anni ed agli adulti riprenderanno in settembre e seguiranno le normative della scuola. Per informazioni si può contattare l'insegnate al 3338083181.