Riprendono i lavori alla scuola di Cimpello

Il 9 gennaio sono ripresi i lavori alla scuola primaria di Cimpello: il Comune di Fiume Veneto ha raggiunto, con la ditta appaltatrice, un accordo che prevede l’ultimazione dell'intervento entro il 31 marzo e il riconoscimento dei danni subiti dall’ente.

L’adeguamento riguarda tutto il plesso e, oltre al rifacimento dei servizi igienici e l’efficientamento energetico già eseguito nel 2021, permetterà alla comunità e agli studenti di poter disporre, dal prossimo anno scolastico, di un edificio ristrutturato, rinforzato e con un alto indice di invulnerabilità sismica. L’investimento complessivo, dopo un ulteriore stanziamento dello scorso maggio per far fronte all’aumento dei prezzi, è di 780.000 mila euro che, grazie a un raffinato lavoro di ricerca di contributi, è stato coperto per 540 mila euro con fondi regionali e 240 mila euro con risorse del bilancio comunale.

“I lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico che si sarebbero dovuti concludere la scorsa primavera – dichiara il Sindaco Jessica Canton -, sono stati rallentati prima dall’oggettiva difficoltà nel reperimento dei materiali, poi dal mancato rispetto dei termini contrattuali della ditta appaltatrice, quando ormai gli stessi erano prossimi al termine".

"Dopo diverse interlocuzioni e prese di posizione tra l’ente e la ditta, durante le quali la giunta è stata ferma nel ribadire la necessità di ottemperare a quanto previsto nel contratto d’appalto pena la richiesta di danni e le segnalazioni agli organi competenti, le parti sono giunte a un accordo che permetterà la conclusione dei lavori entro il 31 marzo, oltre al riconoscimento di danni subiti dall’ente per mezzo di maggiori lavorazioni da eseguire. Vista l’importanza del plesso scolastico di Cimpello per la nostra comunità, siamo soddisfatti che la vicenda si sia risolta positivamente – conclude il Sindaco Canton - e, ancora una volta, va riconosciuta la tenacia dell’amministrazione nel voler raggiungere un risultato importante, nonostante le difficoltà della situazione".