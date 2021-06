Dopo un anno e mezzo di stop forzato, riprendono le attività della Pro Loco di Colloredo di Monte Albano. All’Assemblea dei soci, tenutasi qualche giorno fa, sono state presentate le novità per il 2021.

E’ stato rinnovato il sito internet (www.prolococolloredo.it), che presenta ora una veste molto più turistica; sono stati infatti inseriti numerosi percorsi pedonali e ciclabili oltre a una sezione eventi che elenca tutte le attività organizzate sul territorio comunale.

In collaborazione con la Comunità Collinare del Friuli sono state stampate più di 10.000 cartine promozionali riguardanti il territorio e sono state distribuite in tutti gli uffici turistici della regione. Sempre in collaborazione con la Comunità Collinare e con PromoturismoFvg, la Pro Loco ha aderito al progetto di sviluppo turistico del Collinare, con lo scopo di promuovere il proprio territorio e richiamare nuovi turisti.

In collaborazione con l’Amministrazione comunale e la Comunità Collinare, a luglio riprenderanno le visite al Castello di Colloredo (ala ovest), attività che ormai prosegue da tre anni e che ha sempre riscosso notevole successo.

“Ora più che mai la Pro Loco è convinta che la collaborazione fra tutte le diverse realtà presenti sul territorio possa essere il volano per recuperare tutto quello che la pandemia ci ha fatto perdere”, spiega il presidente Matteo Venuti. “Per questo la Pro Colloredo collaborerà attivamente alla valorizzazione turistica dell’intero comprensorio collinare”.