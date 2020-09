Riprendono le iniziative per i giovani a Tavagnacco

Iniziativa ormai consolidata sul territorio, il corso di chitarra mira a favorire l'aggregazione tra i giovani, divenendo quest'anno occasione ancor più importante per ritrovare la socialità che durante il periodo più critico dell'emergenza abbiamo dovuto forzatamente trascurare. I ragazzi potranno suonare con amici vecchi e nuovi e imparare con e dai loro compagni durante le sessioni di gruppo guidate dal maestro Michele Pucci, supportato da Alessandro Piovesan, la voce dei laboratori mensili che radunano tutti gli aspiranti chitarristi dilettanti.



"Gli incontri che i ragazzi potranno seguire una volta a settimana non pretendono di formare musicisti di professione, bensì imparare l'utilizzo di uno strumento che sa essere un catalizzatore di relazioni positive tra i giovani i quali potranno sfruttare queste competenze non solo per sè, ma per divenire loro stessi animatori di socialità sul territorio."



I corsi si svolgeranno durante il periodo corrispondente all'anno scolastico, da ottobre a maggio, ed in presenza, presso il Centro Civico di Cavalicco e l'ex Sala Consiliare di Feletto, locali che permettono il rispetto degli attuali requisiti di sicurezza. In caso di necessità, i corsi saranno riconvertiti con modalità di svolgimento a distanza.



Le iscrizioni sono aperte dal 24.09.2020 al 08.10.2020, fino ad esaurimento posti. Ulteriori informazioni, i requisiti e le modalità di iscrizione sono reperibili nella pagina del sito https://www.comune.tavagnacco.ud.it/Servizi/Iscriversi-al-Corso-di-Chitarra-moderna oppure contattando l'Informagiovani.