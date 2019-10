Ripristinati i fari in piazza Marconi

Dopo molti anni di buio, i fari che illuminano la chiesa San Nicolò Vescovo di Fiume Veneto, sita in piazza Guglielmo Marconi, sono stati ripristinati. L’iniziativa è stata seguita dal consigliere comunale Alessandro Zannese, nell’ottica di provvedere ai tanti interventi di piccola e media manutenzione degli immobili e degli impianti, che negli anni sono stati trascurati, tuttavia sono essenziali per mantenere efficiente il patrimonio pubblico e valorizzare le peculiarità del territorio, aspetto che fin dall’inizio l’amministrazione Canton ha deciso di voler perseguire con convinzione.

“Finalmente i fari verticali sono stati riaccesi: grazie ad una caparbia e dettagliata analisi del problema, che ha visto coinvolti gli addetti ai lavori nella ricerca dell’ottimizzazione dei costi, abbiamo optato per un intervento poco invasivo che permettesse il mantenimento gli involucri posti sulla pavimentazione e prevedesse alla sostituzione delle lampade mediante fari led di nuova generazione e a basso consumo. Per l’intervento sono stati investiti circa € 2.600, con un netto risparmio rispetto agli oltre € 8.000 che inizialmente ci erano stati preventivati per la sostituzione completa dei fari. Con un intervento simile, inoltre, abbiamo ripristinato anche l’illuminazione della pietra commemorativa ai caduti del centenario dell’unità d’Italia, sita nella piazza di Pescincanna".

"Un ringraziamento ai dipendenti comunali che hanno saputo recepire le esigenze e provvedere in tempi molto stretti al raggiungimento dell’obbiettivo. La cura e la miglioria del nostro territorio sono aspetti da preservare affinché il paese possa essere valorizzato anche nei dettagli"