RipuliAMOci challenge promuove il turismo responsabile a Grado

RipuliAMOci challenge, l'iniziativa nata da un'idea di Valentina Martinis durante il lockdown e che ha conquistato il cuore di coloro che tengono all'ambiente e detestano vederlo deturpato da rifiuti abbandonati lungo le strade, nelle aree verdi e sui marciapiedi, continua a collezionare successi e nuove iniziative. L'estate e le vacanze al mare o in montagna non hanno messo a riposo i volontari che, armati di pinze e sacchetto, hanno portato l'amore per l'ambiente in trasferta.

“Quest'estate, oltre a prendere parte ad alcuni centri estivi a Udine Pordenone e Grado – spiega orgogliosa Valentina Martinis -, abbiamo pensato di fare qualcosa di diverso... Sensibilizzare chi visita un luogo di vacanza al suo rispetto, promuovendo un turismo responsabile. Per questo, in accordo con uno stabilimento di Grado, abbiamo pensato di mettere a disposizione di chi lo volesse gli strumenti del buon raccoglitore per aiutarlo nell'avvicinarsi a questa buona abitudine preservando così il posto che visita”.



- che su Facebook conta ormai oltre 6.700 iscritti -, rivolgendosi a tutti coloro che, oltre a prendere un po' di sole e visitare la meravigliosa Grado, vogliono contribuire a mantenere pulite le sue strade e spiagge.Per partecipare è sufficiente recarsi allo, prendere le pinze e i sacchi lasciati in dotazione, fare la camminata che si preferisce raccogliendo ciò che si trova, differenziando e usando sacchi diversi. Il raccolto va smaltito nei cassonetti stradali, mentre le pinze vanno restituite allo stabilimento, dove verranno opportunamente igienizzate per essere riutilizzate da altri turisti volenterosi.“Più siamo e più ripuliAMO – sottolinea Valentina Martinis -, quindi mi auguro che in molti decidano di mettersi in gioco ed accettare questa nuova sfida”.Chi volesse può condividere sui social le immagini della propria raccolta, con gli hashtag #ripuliamocichallenge #piccoligestichefannoladifferenza #insiemepossiamofareladifferenzaInfo su Facebook: