Riqualificato e inaugurato il cortile del centro studi a Pordenone

Era dagli Anni '50 che quel cortile del centro studi non veniva sistemato. Ora - pur ad aule chiuse - quell'angolo grigio e degradato è stato riqualificato, diventando accogliente, luminoso, ordinato e verde. Stiamo parlando della porzione di cortile afferente all'Isis Zanussi di Pordenone, ma utilizzata anche dagli studenti delle altre due scuole del complesso, il Leopardi Majorana e l'istituto comprensivo Pordenone centro.



L'intervento è stato reso possibile grazie ai finanziamenti del bando del Miur #lamiascuolaccogliente e del Comune, che ha offerto anche il supporto dei suoi tecnici. In dettaglio, il ministero ha premiato con 50mila euro il progetto dei tre istituti (capofila lo Zanussi), denominato “Corte”, acronimo di “colorato, ospitale, rinnovato, tutelato, evolutivo”. Ai fondi ministeriali si sono aggiunti 15mila euro del Comune, essenziali per finanziare interamente la parte verde del progetto, curata dall'agronoma Monica Cairoli.



Il risultato è uno spazio riorganizzato, con parte degli edifici ridipinti, panchine di design, un ampio manto erboso e tre alberi nuovi ad alto fusto. Il finanziamento comunale ha inoltre permesso di piantare siepi nuove in altre porzioni dell'ampia area esterna del centro studi.Protagonisti della riqualificazione sono stati gli stessi studenti, che hanno elaborato il progetto a seguito di mesi di lavoro. A coadiuvarli sono stati i docenti dello Zanussi Gioconda Forte, Paolo Tarulli, Valeria Della Valentina, e gli architetti Francesca Pavan e Simonetta Polano.A inaugurare l'area sono stati il sindaco, i dirigenti scolasticie i rappresentati degli studenti,, oltre agli insegnanti e professionisti esterni coinvolti.“E' una soddisfazione – commenta il sindaco Alessandro Ciriani - vedere che le idee e la freschezza dei ragazzi viene tramutata in realtà, trasformando il grigiore depressivo in un giardino luminoso. Ora le risorse comunali sono tutte impegnate per affrontare l'emergenza covid-19, ma in prospettiva vogliamo estendere la riqualificazione anche al resto dello spazio esterno del centro studi per renderlo fruibile a tutti, non solo alle scuole, ma anche alla cittadinanza”.“Solo 20 scuole in Italia hanno vinto il bando – sottolinea Dalla Torre – e a ciò si è aggiunto il fondamentale contributo del Comune. E' stato rivalutato un pezzo di scuola in stato di grave degrado”.“Abbiamo concretizzato quanto i ragazzi desideravano – spiegano Tarulli, Della Valentina e Forte – con uno spazio aperto che invita al lavoro informale, invita alla collaborazione ed evita la separazione tra gli alunni delle scuole”.“Siamo soddisfatti – affermano gli studenti Tomasella e Bortolin – le nostre idee, da progetto sul computer, sono diventate realtà”.