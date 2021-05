Riqualificazione sismica per 20 immobili dello Stato in Fvg

Un ulteriore portafoglio di 20 immobili statali nelle quattro province del Friuli Venezia Giulia è stato identificato per avviarlo alle attività di prevenzione del rischio sismico. E’ infatti in corso una nuova procedura di gara per l’affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico e progettazione di fattibilità tecnico-economica, il tutto da restituire in modalità BIM. I beni che saranno coinvolti nelle indagini sono divisi in cinque lotti e distribuiti nelle quattro province friulane. La gara ha un importo a base d’asta di oltre 1 milione di euro ed è in scadenza il prossimo 4 giugno. I dettagli del bando sono al link:



https://www.agenziademanio.it/opencms/it/gare-aste/lavori/gara/Servizio-di-verifica-vulnerabilita-sismica-da-restituire-in-modalita-BIM-per-alcuni-beni-immobili-siti-nella-regione-Friuli-Venezia-Giulia



Quest’attività si inserisce nel progetto che l’Agenzia del Demanio sta implementando a livello nazionale per predisporre e attuare progressivamente le iniziative finalizzate alla prevenzione del rischio sismico e alla riqualificazione del patrimonio immobiliare dello Stato, utilizzato per l’esercizio delle funzioni pubbliche, prevedendo eventuali interventi di adeguamento e miglioramento strutturale, a partire da quelli ubicati nelle zone a rischio sismico più elevato., per un complessivo di cinquantuno immobili tra cui alcuni di pregio come ad esempio la sede della Questura di Gorizia e la Biblioteca Isontina,Per alcuni immobili, i primi coinvolti nel progetto e inseriti nelle gare avviate nel 2018 e nel 2019, i riscontri delle indagini e degli elaborati progettuali da cui poi discenderanno gli interventi sono in fase di verifica, per altri sono in fase di completamento e devono essere consegnati.