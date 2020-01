Riscaldamento e allarme per il cantiere del Castello a Udine

Procede senza intoppi il cantiere per il restauro del Castello di Udine. Come avranno avuto modo di vedere tutti quelli che sono stati di passaggio nel capoluogo friulano in queste ultime settimane, le impalcature avvolgono l’edificio più alto e più significativo della città. “Allestiti i ponteggi su due lati del palazzo - spiega l’architetto Carlo Mingotti, direttore dei lavori – è stato applicato anche il telone che riproduce gli esterni del Castello”



Numeri in primo piano

I lavori di rifacimento previsti riguarderanno le facciate esterne: il restauro delle superfici intonacate, il rinnovamento degli infissi di legno e il recupero e la pulizia della superfici lapidee, compreso l’arco trionfale a sud e lo scalone sul lato nord, progettato da Giovanni da Udine. A guardare i numeri del computo metrico, gli interventi riguarderanno 3.000 metri quadrati di superficie esterna da sistemare e 455 metri quadrati di serramenti, per i quali si allestiranno 4.300 metri di ponteggi. Nel cantiere sono impiegati 5 restauratori e 4 operai specializzati più un capocantiere, oltre a chi si occupa della direzione lavori.

Per gli interventi, che dovranno richiedere circa 6 mesi, il Gruppo Danieli che finanzia l’iniziativa ha messo a disposizione quasi 800.000 euro stipulando un protocollo d’intesa con l’amministrazione comunale, la soprintendenza e Confindustria Udine.



Mecenati in città

Attraverso gli interventi sugli esterni del castello si compie l’opera di mecenatismo che Danieli ha realizzato a Udine e che comprendono anche il restauro dell’Angelo, dei due Mori, della torre dell’orologio, della loggia di San Giovanni, delle statue di Ercole e Caco del terrapieno di piazza Libertà.

A due mesi dall’avvio del cantiere del castello, l’impresa Di Betta Giannino di Nimis sta lavorando sui lati nord e ovest dell’edificio, terminati i quali ci si sposterà su quelli esposti a su e a est.



Nessuna sorpresa

“Questo cantiere presenta alcune particolarità, date soprattutto dal tipo di monumento che abbiamo davanti – spiega Mingotti che è affiancato da funzionari tecnici della Soprintendenza: l’architetto Silvano Coletti e la funzionaria restauratrice Catia Michielan -. Per il momento i sondaggi e i campioni che abbiamo prelevato in numerosi punti dell’intonaco non hanno riservato sorprese. Significa che non abbiamo trovato affreschi nascosti, ma nemmeno infiltrazioni o altri problemi dei quali non ci eravamo accorti. Questo ci fa bene sperare per l’andamento generale del cantiere, che dovrebbe concludersi a maggio. A oggi stiamo iniziando a trattare i serramenti”.



Al caldo e al sicuro

Due prerogative rendono il cantiere del restauro del Castello davvero unico.

“Come previsto dall’appalto – prosegue il tecnico - le impalcature sono riscaldate, in prima battuta per mantenere a una temperatura costante i materiali, soprattutto malte e pietre, che sono antiche e delicate e poi per migliorare le condizioni di lavoro del personale. L’altra particolarità è il sistema d’allarme che protegge l’impalcatura. Questo accorgimento si è reso necessario perché stiamo lavorando in un edificio che è aperto al pubblico e che deve restare accessibile per tutta la durata del cantiere”



L’enigma del colore

Mentre i lavori proseguono a pieno ritmo, favorit anche dalle benevole condizioni climatiche, resta un solo dubbio: il colore finale con cui sarà dipinto il Castello. “Quando si ha a che fare con monumenti di questo tipo – precisa Mingotti – il colore finale non viene scelto da una mazzetta, ma si decide ‘sul campo’ e si calibra analizzando bene l’esistente, in modo da non snaturare le caratteristiche dell’edificio.