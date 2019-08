Risolto il 'mistero' degli insetti che hanno invaso Buttrio

È stato risolto in poche ore il mistero dell’insetto sconosciuto che, nei giorni scorsi, aveva invaso le campagne nella zona di Vicinale di Buttrio. Grazie agli esperti dell’Ersa, infatti, si è scoperto che si tratta di una piccola cimice, in realtà già ben nota in Europa.

Il suo nome scientifico è Nysius Thimi. Non è dannosa per le viti né per l’uomo. La sua presenza massiccia localizzata nei campi alla periferia di Buttrio è tuttavia anomala, anche se si può spiegare con il caldo afoso di quest’estate così torrida.

Le condizioni climatiche, infatti, con molta umidità e temperature elevate, avrebbero favorito la sua riproduzione. Lo fa sapere il vicesindaco, Paolo Clemente. “Temevamo per le colture e le persone", spiega l’amministratore. "Per questo abbiamo deciso per la disinfestazione. Speriamo che questa piccola cimice non si ripresenti”.