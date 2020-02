Ritorna il bando Coopstartup Fvg

Coopstartup Fvg, promosso da Legacoop Fvg e Coopfond, è un bando che prevede un percorso di formazione, tutoraggio, accompagnamento e accelerazione di nuove imprese in forma cooperativa ed è orientato a favorire soprattutto l’occupazione giovanile e lo sviluppo di idee innovative. Si rivolge a gruppi di almeno tre persone che intendano costituire un’impresa cooperativa e a cooperative costituitesi nel corso del 2019. In estrema sintesi Coopstartup Fvg ha lo scopo di sperimentare nuovi processi di promozione cooperativa tra i giovani ed in ambiti di mercato inesplorati; progetti che introducano innovazioni tecnologiche e sociali.

La seconda edizione sarà presentata martedì 25 febbraio alle 11.30 nella sala dell'Economia presso la Cciaa di Pordenone e Udine in piazza Venerio 8/a a Udine da Livio Nanino (Presidente Legacoop Fvg), Simone Gamberini (Direttore Generale Coopfond) e Alessia Rosolen (Assessore Regionale al Lavoro Istruzione e cooperazione).

Dopo un primo percorso di formazione online sui temi legati alla cooperazione e alla nascita di startup, aperto a tutti gli iscritti, una commissione di esperti selezionerà i 10 gruppi che accederanno ad un percorso di formazione in aula finalizzato a trasformare l’idea iniziale in progetto d’impresa. Saranno favoriti, con punteggio premiante, i gruppi e le cooperative composti in tutto o in parte da persone di età inferiore ai 40 anni. A conclusione di questo secondo percorso saranno decretati i 3 progetti vincitori che verranno accompagnati alla costituzione in cooperativa da parte di Legacoop e potranno usufruire di un contributo a fondo perduto di €15.000 ciascuno. Per tutti i 10 gruppi selezionati saranno previste una serie di agevolazioni per l’accesso al credito e la possibilità di ottenere sostegno sotto forma di servizi e capitale sociale. Il Bando, pubblicato il 17 febbraio, è consultabile dal sito www.coopstartup.it/fvg e si chiuderà il 15 aprile 2020.

Coopstartup Fvg si pregia della collaborazione e del sostegno di soggetti pubblici e privati che operano sul territorio regionale; tali soggetti metteranno a disposizione degli aspiranti imprenditori cooperativi servizi, spazi, competenze e conoscenze. Nel dettaglio, Coopstartup Fvg è realizzato in collaborazione con la Regione; grazie al sostegno di Assicoop, Banca di Udine, Coop Alleanza 3.0 e Camera di Commercio di Pordenone – Udine; con il patrocinio dell’Università degli Studi di Trieste e dell’Università degli Studi di Udine. Inoltre è prevista l’attivazione di numerosi partner quali: Area Science Park, Bic Incubatori Fvg, Friuli Innovazione, Polo Tecnologico Pordenone, Aries – Azienda speciale della Cciaa Venezia Giulia, Banca Etica Scpa, Fin.re.co., Camst, Cam85, Coop Casarsa, Cramars, Genera, Ires, IsfidPrisma, La Cjalderie, La Legotecnica, Mutua Cesare Pozzo, Partecipazione, Secab, Well Fare Pordenone – Fondazione per il Microcredito e l’Innovazione Sociale.