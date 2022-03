Ritorna la Fiera del disco di Mortegliano

Comincia la primavera e a Mortegliano ritorna la Fiera del disco usato e da collezione. Domenica 3 aprile, dalle 9 alle 20, nella Palestra comunale di via Leonardo Da Vinci 5, si terrà la 35esima edizione del classico appuntamento per espositori, cultori, collezionisti e semplici curiosi, promosso dal circolo culturale Il Cantiere.



La precedente edizione di quella che è nota come Fiera del disco di Mortegliano, si è tenuta lo scorso 10 ottobre. Ci si attende un numero di espositori e di partecipanti almeno simile a quello di inizio autunno, a conferma del sempre più diffuso interesse suscitato da vinili, cd, cofanetti e rarità di vario genere.



Il programma della giornata non si limita alla sola esposizione di dischi e di altri materiali sonori, ma prevede anche due appuntamenti speciali con la musica da leggere e da ascoltare dal vivo.



Alle 15, infatti, sempre nella Palestra di Via Leonardi Da Vinci 5 a Mortegliano, nell'ambito della Fiera ci sarà la presentazione del libro di Cosimo Darino e Federico Linossi “Litfiba. Guida completa alla discografia e ai live”.



A seguire, verso le 16, è previsto il, il trio friulano formato da, artefice di un dreampop raffinato, visionario e talvolta malinconico, ben rappresentato dal suo album d'esordio “”, pubblicato due anni fa dall’etichetta giapponese Sign Pole Records.. In ottemperanza alle norme di sicurezza è necessario disporre del Green Pass base e della mascherina Ffp2.Ulteriori informazioni al riguardo sono disponibili sul sito web e sulla pagina Facebook de Il Cantiere e di Festintenda