Ritorno in classe, attenzione alle fake news

Manca poco meno di un mese alla riapertura delle scuole e c'è ancora grande incertezza sulle modalità di accesso in aula e sugli orari. Tante le indiscrezioni che stanno girando in queste ore, a partire dalla questione più sentita: cosa succede se un alunno mostra sintomi legati al Covid?

Per fare chiarezza e contrastare le fake news che circolano, il Miur puntualizza che non è assolutamente fondata la notizia secondo la quale ai genitori dello studente con sintomatologia attribuibile al Covid non sarà permesso prelevare i propri figli e che questi saranno affidati all'autorità sanitaria.

“Niente di più falso, ovviamente – si legge nella nota del Miur -. Il Protocollo di sicurezza prevede invece che si debba provvedere quanto prima possibile 'al ritorno al proprio domicilio' e ad attivare i necessari protocolli sanitari per la sicurezza di tutti”.



Sul sito del Ministero dell’Istruzione, inoltre, c’è un’apposita sezione con tutte le informazioni, i documenti ufficiali, le risposte alle domande principali per il rientro a scuola ().

Tanti dubbi e indiscrezioni anche sull'uso della mascherina in classe, ma una decisione ufficiale non è ancora stata presa. Il Comitato Tecnico Scientifico per l’emergenza (CTS), infatti, si esprimerà entro il mese di agosto sull’obbligo di utilizzo per gli studenti di età superiore a 6 anni. Per chi, invece, ha meno di 6 anni è già previsto che non si debba utilizzare la mascherina.



Vero, invece, che se si ha la febbre non si potrà andare a scuola come indicano i Protocolli di sicurezza e il Comitato Tecnico Scientifico, che prevedono l’obbligo di rimanere a casa in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi simil-influenzali.



Per rispondere a tutti i dubbi, il Ministero dell'Istruzione, dal 24 agosto (dal lunedì al sabato, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00) attiverà un help desk, un servizio dedicato per richiedere assistenza e un numero verde 800.90.30.80 con funzioni di front office, per raccogliere quesiti e segnalazioni sull’applicazione delle misure di sicurezza e fornire assistenza e supporto operativo anche di carattere amministrativo.



Saranno altresì garantiti i servizi mensa, trasporti e di pre e post accoglienza a scuola, laddove previsti.

Infine, per quanto riguarda la pulizia di aule, palestre e ambienti utilizzati dalla popolazione studentesca, sarà garantita in base alle indicazioni fornite dal Comitato Tecnico Scientifico e saranno messi a disposizione prodotti igienizzanti, saponi e quanto necessario per assicurare la tutela della salute. In base al Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre dovrà essere assicurate la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti con un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato di tutti gli spazi, gli arredi e gli oggetti.