Ritrova la voglia di giocare il cucciolo di volpe salvato a Erto

Musetto affusolato, occhietti vispi e tanta voglia di esplorare il mondo. Questo è il cucciolo di volpe ritrovato appena nato a Erto, qualche settimana fa. Il post delle Regione Fvg racconta la storia a lieto fine di questo cucciolo.



"Era un batuffolo quando è stato portato al Centro Recupero Fauna Selvatica di Fontanafredda dopo l’intervento del servizio Fauna selvatica regionale - si legge -. Affidato alle cure dalla veterinaria Elisa Tubiana è cresciuto sano e robusto e sta passando le sue giornate esplorando l’ambiente circostante e cacciando tutto quello che gli passa sotto il nasino: farfalle, lombrichi, mosche.. persino le foglie sospinte dal vento".



"Terminato lo svezzamento artificiale - prosegue la nota -, speriamo che la piccola volpe intraprendente e piena di vitalità, possa lasciare il centro di Fontanafredda per iniziare la sua avventura della vita in natura".



Il servizio di Fauna selvatica del Fvg ricorda che gli animali selvatici, soprattutto se cuccioli, non vanno toccati, né spostati. Bisogna comunicare immediatamente il loro ritrovamento al sistema di recupero fauna di o contattare il Corpo forestale regionale.