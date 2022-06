Ritroviamoci in Piazza a Pozzuolo

L’idea era nata nell’estate 2021, nel pieno della pandemia, per creare un’occasione alla comunità di ritrovarsi, per ricominciare a socializzare, per riconquistare quegli spazi pubblici rimasti per molti mesi deserti a causa delle restrizioni imposti dalla lotta al Covid. La cena paesana “Ritroviamoci in Piazza" ha riscosso un così grande successo che la Pro Loco Pozzuolo ha pensato di darle continuità e riproporla anche quest’anno.

L’appuntamento è per sabato 25 giugno dalle 19 e la formula è molto semplice: l’organizzazione per una sera rende la piazza pedonale e mette a disposizione dei tavoli, i partecipanti si prenotano gratuitamente e cenano portandosi il cibo da casa, oppure fornendosi in alcuni punti di ristoro allestiti in loco o anche ritirando la cena per asporto in una delle attività di ristorazione del paese.

La serata, inoltre, sarà allietata dalle divertenti note della “Mezza sporca dozzina”, mentre un arrotino della Val Resia sarà presente vicino al pozzo per affilare coltelli e forbici. Quest’anno, infine, c’è anche una novità: sarà premiato il tavolo più simpatico.

Per prenotare un posto basta scrivere un Sms o un messaggio Whatsapp ai numeri 349 2789697 o 333 2415254.