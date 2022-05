RockHistory Suoni di confine fa tappa a Palmanova

Arriva al suo terzo appuntamento “RockHistory Suoni di Confine”, il progetto realizzato da ArteMusica di Monfalcone nell’ambito del bando Eventi Manifestazioni di promozione della cultura storica ed etnografica del Friuli Venezia Giulia.

“Confine e identità. Donne, uomini e storia” è il tema dell'incontro multidisciplinare che si terrà venerdì 27 maggio alle 18 nel Salone d’Onore del Comune di Palmanova, città partner dell’iniziativa. L’appuntamento, come in tutte le occasioni, è libero e gratuito per il pubblico.

“Si parlerà di musica, d’identità, di persone, di storie. Un viaggio nel confine che ha segnato il nostro territorio. Un mix originale e unico che saprà unire parole e note. La musica diventa uno strumento di narrazione, un modo per ricordare e tramandare vissuti”, commenta l’assessore comunale alla politiche giovanili.

Musicisti tratteranno il tema del confine attraverso l’interpretazione e l’esecuzione di canzoni celebri e meno celebri che hanno espresso, sotto diversi punti di vista, i valori della libertà e della pace, nonché le divisioni causate dagli uomini, generatrici di muri e frontiere.

Il geografo Sergio Zilli e gli storici Loredana Panariti e Daniele Andreozzi parleranno dei confini durante il Settecento, della loro incertezza e fluidità e degli uomini, delle donne e delle merci che li attraversavano. Tra le caratteristiche principali del progetto emerge sempre la musica che funge da collante e filo conduttore di tutti gli appuntamenti. I relatori, quindi, saranno per l’occasione accompagnati dai musicisti Mina Opsenica e Samuele Francesco Mazza rispettivamente al violino e al bandoneon.

Tra i partner del progetto, spicca il DEAMS, Dipartimento di Scienze economiche, aziendali, matematiche e statistiche “Bruno de Finetti” dell’Università di Trieste che ha infatti permesso prestigiose presenze in veste di relatori e collaboratori.