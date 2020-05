Romans Langobardorum, la rievocazione storica slitta a ottobre

L’Associazione storica “Invicti Lupi” con il patrocinio e il contributo del Comune di Romans d’Isonzo, della Regione Friuli Venezia Giulia, del Consiglio Regionale FVG, della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, dell’Ente Turismo FVG, dell'UTI Collio-Alto Isonzo, della BCC di Staranzano e Villesse, del gruppo di ricerca I Scussons, dell'associazione Liberatorio d'arte Fulvio Zonch, del Civico Museo Nazionale di Romans, della UISP regionale, della Società Filologica Friulana, della Società Friulana di Archeologia, di Italia Medievale, del Centro Servizi Volontariato FVG, della rete di gruppi storici Langobardia Maior e delle Ecofeste Fvg, è orgogliosa di annunciare l'ottava edizione della rievocazione storica “Romas Langobardorum”, che prenderà vita a Romans d’Isonzo nelle giornate dal 16 al 18 ottobre.

Il tema dell'edizione 2020 sarà “Autari: guerre, popoli, religioni” e sarà incentrato sul regno di Autari, periodo nel quale vi fu la vera nascita della monarchia longobarda attraverso guerre, scontri e mescolamenti di popoli diversi, contrasti religiosi e molto altro. L'ottava edizione della rievocazione tornerà a prendere vita nell'area dei laghi Fipsas di Romans d'Isonzo, il luogo più caratteristico per una manifestazione internazionale di questo calibro. Verranno allestite: un'area storica contenente gli accampamenti e le attività di living history di molti gruppi di rievocatori provenienti da varie regioni d'Italia e d'Europa (Ungheria, Austria, Germania, Spagna, Bulgaria); un'area conferenze atta alla divulgazione storica tenuta da importanti relatori ed esperti del settore, con le presenze di Nicola Bergamo, Angelo Floramo e Roberto Tirelli; un'area per gli spettacoli di combattimento; un'area per il grande concerto della folk power metal band “Elvenking” il sabato sera; un'area ristoro ben rifornita; un'area per le mostre artistiche; un mercato antico ed un’area didattica per bambini e ragazzi. In seguito all'emergenza sanitaria che stiamo vivendo la rievocazione storica cambia data rispetto a quella degli anni passati e viene posticipata nel mese di ottobre. Romans Langobardorum si presenta come la più grande rievocazione storica longobarda presente sul territorio italiano, con l'obiettivo di divenire un punto di riferimento anche nel panorama europeo. Vista l’importanza di questa manifestazione culturale per la valorizzazione storica del nostro Territorio, è nostro impegno cercare di tenerla in vita e di realizzarla nonostante le molteplici difficoltà che questo 2020 ci sta portando.

Siamo gli eredi di un passato storico importante, è nostro compito ed impegno valorizzarlo e renderlo fruibile alle generazioni presenti e future attraverso tutti gli strumenti a nostra disposizione. Un’importante novità di quest'anno è l'adesione al progetto regionale Ecofesta al fine di dare il nostro contributo al fondamentale impegno di rispetto e preservazione dell'ambiente che ci circonda, rispettandolo e curandolo con azioni concrete e tangibili. Questa manifestazione vuole sommarsi alle altre attività tese a valorizzare il passato longobardo del Comune di Romans d’Isonzo, tra cui ricordiamo il Civico Museo Archeologico e il parco didattico-archeologico realizzato nei pressi della Necropoli Longobarda riportata alla luce nel territorio comunale nel 1986, luogo nel quale nel corso dell'anno l'Associazione "Invicti Lupi" svolge le sue attività didattiche e divulgative con le scolaresche e con i turisti. Vi diamo quindi appuntamento da venerdì 16 a domenica 18 ottobre, il programma completo uscirà prossimamente. La rievocazione si svolgerà con qualsiasi condizione climatica. Per maggiori informazioni potete visitare le nostre pagine facebook e instagram "Invicti Lupi" e "Romans Langobardorum", e il nostro sito web www.invictilupi.org.

Il video trailer della rievocazione è disponibile sul nostro canale Youtube