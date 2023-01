Ronchi, 90mila euro per i nuovi marciapiedi

Si procede. E, a Ronchi dei Legionari, si concretizza il progetto, dal valore di quasi 90mila euro, per interventi di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di marciapiede di via del Capitello e di via D’Annunzio, pesantemente ammalorati dall’azione svolta dagli apparati radicali delle alberature presenti che creano potenziale pericolo per i pedoni ed in particolare delle persone a ridotta o impedita capacità di deambulazione.

Il primo step, quello che si traduce con la determina a contrarre l’appalto firmata dal responsabile dei servizi tecnici, ingegner Marco Portelli, di un progetto più ampio, progetto che ha un valore di 1 milione e 350mila euro e che comprende anche i marciapiedi di via Brigata Modena, completamente da rifare. L’obiettivo principale, oltre alla realizzazione di percorsi sicuri, è quello di adeguare i percorsi pedonali alle esigenze delle persone diversamente abili, proprio attraverso l’esecuzione un sistema di rampe e percorsi tattili per disabili visivi al fine di consentire la mobilità in totale autonomia e sicurezza.

“I lavori che abbiamo programmato – ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici, Michela Lorenzon – prevedono la demolizione di marciapiedi esistenti e la successiva esecuzione dei nuovi manufatti in calcestruzzo armato lisciato sulla superficie con spolvero superficiale al quarzo e trattamento anti-sdrucciolo. In corrispondenza degli attraversamenti pedonali verranno inseriti messaggi tattili impressi sulla superficie”.

Avvallamenti, buche, radici degli alberi che affiorano, erbacce. Sono questi i mali di cui soffrono gli spazi dedicati ai pedoni, i quali fanno una bella fatica a camminare, specie quando arriva la sera. “Questo primo step è solo un inizio – ha ricordato il sindaco, Mauro Benvenuto – perché vogliamo intervenire anche in altre zone della città, dove la situazione ci appare davvero drammatica”.