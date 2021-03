Ronchi aggiorna il regolamento di videosorveglianza

Nuova convenzione tra la Polizia locale di Ronchi dei Legionari e le forze dell'ordine per consentire l'accesso e il controllo delle telecamere sistemate sul territorio comunale. L’intesa, sulla scia di quella stipulata qualche tempo fa con i Carabinieri, sarà resa ancora più efficace dall'approvazione, qualche mese fa, di un nuovo regolamento sulla videosorveglianza.

Nei giorni scorsi la Giunta cittadina ha approvato la bozza di accordo per la gestione dei dati personali di videosorveglianza, nonché la scheda tecnica per le modalità di gestione degli stessi. E' stato demandato al Comando della Polizia locale e all’ufficio Ced di adottare gli atti necessari e le misure di sicurezza informatica che sono propedeutici a questo accordo.

Una risposta anche a chi, con insistenza, chiede una maggior sicurezza sul territorio. Ma anche l'ennesimo segnale della forte collaborazione in essere tra le varie forze dell'ordine. Proprio in questo modo, dopo i Ros, anche Polizia di Stato, Guardia di Finanza e reparti territoriali dell'Arma avranno modo di accedere alla videosorveglianza, tenendo d'occhio il territorio, ma anche per lo svolgimento di indagini.

“Un accordo importante – sono le parole dell'assessore, Roberto Fontanot – che ci vede impegnati nel garantire sempre maggior sicurezza ai nostri cittadini. Abbiamo fatto molto in questo settore e continueremo a investire”.

Attualmente sono 43 le telecamere presenti a Ronchi; 34 sono posizionate lungo le strade cittadine, mentre le altre sono state sistemate nella zona scolastica del centro e, di recente, tra via Roma e piazza della Concordia attorno alla nuova ala del palazzo municipale e del comando della Polizia locale. Della dotazione attuale cinque sono equipaggiate da una speciale dotazione che permette il controllo delle targhe. Presto, richieste con insistenza dalle famiglie, arriveranno anche gli occhi elettronici a salvaguardia della scuola materna di via dei Campi, spesso e volentieri frequentata da giovani balordi che con il rispetto del bene pubblico fanno a cazzotti.