Ronchi aggiorna l'albo del no profit

C'è tempo fino al 31 gennaio, a Ronchi dei Legionari, per rinnovare o per iscriversi per la prima volta all'albo del no profit che riunisce tutte le associazioni che hanno sede o operano nella cittadina.

La documentazione, scaricabile dal sito istituzionale del Comune, nella sezione associazioni, dovrà essere inviata all'ufficio protocollo. Per le associazioni provviste di indirizzo di posta elettronica certificata o indirizzo mail ordinario, la documentazione, corredata del documento d'identità del legale rappresentante, dovrà essere trasmessa esclusivamente all'indirizzo di p.e.c. istituzionale: comune.ronchideilegionari@certgov.fvg.it.

Per tutte le altre associazioni è prevista la consegna a mano all'ufficio protocollo, previo appuntamento telefonando ai numeri 0481-477206 o 0481-477207. Sport, musica, associazionismo cattolico, ricerca storica, zoofilia, speleologia. E non solo.

Ronchi dei Legionari conta esattamente 68 associazioni che operano nei campi più disparati, presenti all'interno dell’albo del non profit. Associazioni il cui motore viene mosso da non meno di un migliaio tra dirigenti e volontari e che poi, nel caso di quelle sportiva, vantano altrettanti, se non di più, tra atleti e dirigenti. Ce ne sono di antichissime, come la società filarmonica Giuseppe Verdi, sorta addirittura nel 1869.

Altre, come la Fit Planet, sorta solo da pochi anni. Ha una storia importante anche l'As Ronchi calcio, nata nel 1945, ma non meno lunga è la strada percorsa dal baseball ronchese che ha fatto capolino nel 1959. Assieme all'iscrizione o al rinnovo dovrà essere inviata anche la richiesta di contributo ordinario. Nel 2021 l'amministrazione comunale, in tal senso, ha destinato 93.400 euro. Ad essi si aggiungono contributi straordinari, ma anche il pagamento di bollette ed altre attività di contorno.

“Credo sia un ottimo investimento da parte nostra – ha detto il sindaco, Livio Vecchiet – proprio perché le tante realtà che operano sul nostro territorio svolgono un'opera sociale, educativa e di incontro che offre grandi opportunità, non solo per i giovani, ma per tutte le fasce della popolazione. Ecco perché siamo attenti alle loro esigenze, non solo attraverso l’erogazione dei contributi, ma offrendo una collaborazione che è continua in tutto l'arco dell’anno”.