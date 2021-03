Ronchi, al via il restauro conservativo del pozzo

Scattano domani, a Ronchi dei Legionari, i lavori di restauro conservativo del pozzo che, interrato, si trova tra piazza dell'Unità d'Italia e via 4 Novembre. Divieto di sosta nella zona del cantiere che è stato affidato alla ditta Braidot.

E' di 50mila euro la spesa prevista per un'opera che darà ancora maggior dignità ed eleganza alla zona. Un intervento che, coordinato dal servizio gestione del territorio guidato dall'ingegner Marco Portelli, si avvale anche della collaborazione dell'ingegner Gianpaolo Cocco e della dottoressa Federica Codromaz. Quest'ultima, va detto, si è occupata della necessaria indagine archeologica legata alla ristrutturazione dell'antico manufatto.

Un pozzo perfettamente conservato nella sua parte interrata. L’acqua si scorge in profondità. Esso sarà quindi ripristinato, ricostruendo un nuovo anello in pietra. Mentre si stava smantellando la vecchia aiuola spartitraffico, gli operai avevano scorto un chiusino in cemento. L’avevano aperto e, con grande sorpresa, avevano scoperto che non nascondeva un semplice vano per la rete idrica.

E nemmeno era un chiusino per lo scolo delle acque piovane. Era un pozzo, realizzato con pietre ben conservate. Sarà sistemata anche la zona circostante, adeguatamente illuminata. Appare anche molto interessante avviare una serie di studi per risalire con esattezza all’età del pozzo. Anche per capire se possa essere stato inserito nel sistema di passaggi sotterranei di cui, si dice, villa Vicentini-Miniussi era provvista. Di certo si sa che la villa, durante la guerra, era provvista di un rifugio antiaereo.

Ricerche, sulle origini di questa zona ne sono state fatte parecchie e, va detto, anche Fabio Degrassi, nel suo libro “Ronchi invisibile”, parla degli studi e degli scritti dell’abate Giuseppe Berini, relativi ad alcune scoperte archeologiche proprio nella zona dell’attuale piazza Unità. Da quanto rilevato dallo studioso ronchese, infatti, si potrebbe pensare che sulla stessa area, prima della chiesetta, esistesse un edificio molto più antico.

Certo è che, nel 1825, nel cortile del cavalier Giacomo Visentini fu dissoterrata una vasca di argilla cotta, che non si conobbe quando fosse lunga, in quanto gli scavi anteriori l’avevano mozzata. Al suo interno molte osse infrante e anche tre denti. “Ormai siamo pronti – afferma il sinfaco, Livio Vecchiet – e, nel contempo, soddisfatti di quest'ennesima operazione di valorizzazione della storia cittadina”.