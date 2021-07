Ronchi, al via la campagna di prevenzione antincendio

Via libera, nei giorni scorsi, alla campagna di prevenzione antincendio per la stagione estiva 2021 attuata, come ormai prassi consolidata, dai volontari del distretto “Carso Isonzo” della Protezione Civile, capofila il Comune di Ronchi dei Legionari.

L’assenza di precipitazioni e l’erba ormai secca, infatti, sono un mix micidiale e da un momento all’altro le fiamme, complice anche la disattenzione e, qualche volta, anche il dolo, potrebbero divampare furiose.

La prevenzione gioca un ruolo molto importante in questa direzione ed è su questa che si pone l'attenzione e l'azione dei volontari guidati dal coordinatore, il ronchese Ennio Medeot. Nei giorni scorsi il centro visite Gradina ha ospitato il primo incontro tra i volontari del distretto con la verifica funzionale, da parte dell'ispettorato ripartimentale delle foreste, di tutte le attrezzature antincendio.

Il parco macchine del distretto è ben dotato, ma è anche complesso e sofisticato e per questo motivo deve essere sempre verificato e tenuto sotto controllo. Va anche addestrato il personale, sia i nuovi arrivati, sia i volontari con più esperienza alle spalle e ciò come prevede anche la normativa vigente. Ogni settimana si alterneranno le ronde di prevenzione sul territorio, fino all'inizio dell'autunno.

Le pattuglie lavoreranno lungo il territorio carsico delimitato a nord dal fiume Isonzo, a sud dal Locovaz, a est dal confine con la Slovenia e a ovest dal canale De Dottori. Una quarantina di uomini e di donne, su alcuni mezzi adibiti anche alla repressione degli incendi, saranno impegnati in questa operazione. Collegati via radio con la sala operativa della Protezione civile di Palmanova, la sola abilitata a mobilitare i volontari e che risponde al numero 800500300 in caso di necessità, faranno su e giù lungo i sentieri carsici tenendo gli occhi ben aperti.

Ronde a 360 gradi, quelle che prendono il via. Non solo quelle delle squadre volontarie di antincendio boschivo, ma anche di Corpo forestale e Vigili del Fuoco.