Ronchi, al via la demolizione alla scuola media Da Vinci

Sono iniziate, a Ronchi dei Legionari, le opere di demolizione dell'ala nord della scuola media Leonardo Da Vinci. Il cantiere, per quel che riguarda il primo lotto, sarà attivo per circa 270 giorni.

In questo lasso di tempo la scuola sarà ricostruita, con una spesa di 2 milioni e 250mila euro. Poi avverrà lo sgombero dell'ala ovest e del corpo centrale, la loro demolizione e la ricostruzione.

Se tutto andrà per il verso giusto, con una spesa complessiva di oltre 6 milioni di euro, entro il 2023 Ronchi dei Legionari avrà la sua nuova scuola media. Un edificio con 12 aule normali, sette per le attività speciali, due per le lezioni di sostegno, un'aula di musica, due biblioteche diffuse e un auditorium capace di contenere 200 persone e che potrà essere utilizzato da tutta la comunità. Non mancheranno, poi, spazi per la dirigenza, gli uffici e gli insegnanti. Potrà ospitare 300 alunni.

“Questa è un'opera davvero importante per la città – ha detto il sindaco, Livio Vecchiet – riconosciuta tale anche dallo Stato e dalla Regione che ci hanno concesso importanti finanziamenti. Un progetto che è stato considerato valido sotto tutti gli aspetti e che ci permetterà, poi, di avere a nostra disposizione un edificio green ed autonomo sotto diversi aspetti. Posso dire, con grande orgoglio, che, in questi anni, la nostra amministrazione comunale è stata ritenuta affidabile, tant'è che abbiamo ricevuto contributi per parecchie opere pubbliche, anche nel settore scolastico".

"Ricordo che ammonta a un milione e 30mila euro il contributo che la municipalità ronchese ha ottenuto dalla Regione e che sarà destinato ai lavori di adeguamento sismico della scuola primaria di via del Capitello”.

Già da mesi sono iniziate le operazioni di cantiere per la graduale demolizione della Da Vinci, inaugurata il 28 novembre del 1965 e non più in grado di soddisfare quelle che sono le normative di sicurezza e di risparmio energetico.