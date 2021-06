Ronchi, alla Polizia locale una nuova Jeep Renegade

E' stato ufficialmente consegnato ieri ed è già operativo il nuovo mezzo in dotazione alla Polizia locale di Ronchi dei Legionari. Si tratta di una Jeep Renegade, una nuova auto di servizio che consentirà di dismettere altri due veicoli ormai 'anziani' (una vettura sarà rottamata, un'altra verrà messa a disposizione di altri degli uffici comunali) e di tenere solo una Gran Punto Fiat già in servizio.

Una vettura a 4 ruote motrici, il cui acquisto è stato possibile grazie ai fondi regionali sulla sicurezza, equipaggiata di tutto punto con un obiettivo ben particolare, ovvero quello di implementare l'attività di polizia stradale e di rilievo degli incidenti stradali.

“Si tratta di un mezzo moderno ed efficiente – ha detto la comandante, commissario Paola Trinco – che ci permette di poter effettuare servizi ed interventi anche lungo strade sterrate, penso, ad esempio, ai controlli per la prevenzione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti o sul Carso. Una vettura che abbiamo ritenuto fosse la più idonea per essere sempre più efficienti nella nostra azione quotidiana sul territorio”.

L'amministrazione comunale ha destinato grandi risorse, negli ultimi mesi, alla Polizia locale, anche sul fronte della strumentazione e degli apparati di video sorveglianza. “Continueremo a investire – sono state le parole del sindaco, Livio Vecchiet – perchè crediamo alla modernizzazione di questo servizio e vogliamo una Polizia locale che sia sempre più all'altezza dei tanti compiti. Dal prossimo 5 luglio potremo contare su un nuovo agente, mentre in autunno, con il pensionamento di un amministrativo, procederemo alla trasformazione della pianta organica inserendo un nuovo operatore che sarà impiegato sia nei servizi esterni, sia in quelli che vengono svolti all'interno del comando”.

Una Polizia locale, quindi, sempre più all'altezza della situazione, con dotazioni moderne e con strumenti che permetteranno un maggiore e puntuale controllo del territorio. “Negli ultimi anni questo è servizio che si è evoluto – ha commentato l'assessore, Roberto Fontanot – e quello che stiamo facendo ora guarda al futuro, sono interventi la cui bontà si potrà apprezzare nel tempo, proprio com'è nei nostri obiettivi”.

Attualmente la Polizia locale di Ronchi dei Legionari può contare, oltre alla comandante, commissario Trinco, anche su sei agenti, un'ausiliaria del traffico ed un'amministrativa. Gli agenti sono operativi dalle 7 fino alle 19.30, in fasce diverse con 4 turnazioni. Il servizio è organizzato in modo che solo una parte delle ore di servizio sia svolta in ufficio e la maggior parte venga invece svolta in pattuglia, sia per accertamenti statici, sia per controlli su strada con individuazione di postazioni sicure per gli agenti e per gli automobilisti, sia per vari accertamenti richiesti dagli uffici comunali.