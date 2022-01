Ronchi, ancora visitabile il presepe in movimento

C'è ancora tempo, a Ronchi dei Legionari, per visitare il presepe animato allestito, nella chiesetta di Santa Domenica, nel rione di Selz, da Corrado Gon.

La splendida opera potrà essere ammirata fino al 23 gennaio, nei pomeriggi, dalle 14.30 alle 17.30. Nelle giornate festive anche dalle 10.30 alle 12.

Il presepe raggiunge in questa edizione il numero record di 425 figure animate. Non ci sono eguali, nel Friuli Venezia Giulia e, forse, anche nel resto d'Italia ed è anche per questo che, ogni anno, l'opera è meta di migliaia di visitatori.

Gon aveva solo 14 anni quando, nel 1981, iniziò a lavorare attorno ad un’opera che si sviluppa in un suggestivo scenario fatto di luci e di suoni, accompagnate da una voce narrante. La sua opera si sviluppa su una superficie totale di 16 metri quadrati. L’ autore ha lavora certosinamente per curare ogni particolare e renderlo il più reale possibile: naturalezza dei movimenti, colori, vesti, terre, all’illuminazione pallida e antica, così da creare una totale armonia. Per lo spirito di artista, e il proprio“modus operandi”, viene definito un vero artigiano d’altri tempi.

“Ogni qualvolta,si inseriscono nuove statue animate sul presepe – racconta Gon - le innovazioni meccaniche, al di sotto dello stesso, sono notevoli e molto laboriose, non di poco conto. Ma questo è fondamentale per dare vita alle figure e renderle più vive e vere possibili”.