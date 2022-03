Ronchi, aperta la nuova area fitness

Operativa e già preda della curiosità, specie dei giovanissimi. E' la prima, nuova area fitness realizzata dall'amministrazione comunale di Ronchi dei Legionari all'ingresso del parco degli impianti di base con ingresso da androna Palmada.

Un’idea che nasce nelle grandi città mondiali con i muscle park e che, arrivata anche in Italia, è un modo per vivere appieno il territorio, incoraggiando lo sport e stili di vita sani.

Una vera e propria palestra all'aperto, dotata di attrezzature professionali con pavimentazione antitrauma installate e messe a disposizione della cittadinanza. “Crediamo che anche lo sport - ha dichiarato il sindaco, Livio Vecchiet - sia necessario per la ripartenza e che sia fondamentale per una città come la nostra e soprattutto per i ragazzi più giovani e per le persone anziane che maggiormente hanno sofferto le conseguenze della pandemia. Il nostro obiettivo è replicare l’installazione di queste strutture per la pratica sportiva all’aria aperta. Ringrazio gli uffici comunali per il supporto e l’attività svolta”.

In effetti una seconda sta per sorgere proprio dinnanzi alla scuola elementare di via Fratelli Cervi. Accanto alle infrastrutture sportive e per l'allenamento, è prevista anche la fornitura di alcune panchine adatte a normodotati, ma anche alle persone diversamente abili. La municipalità ronchese, con propri fondi di bilancio, ha affidato la fornitura e la posa in opera delle attrezzature alla ditta “Green Forniture” di Monselice, in provincia di Padova. Spesa prevista, iva inclusa, poco più di 41mila euro.

“La costruzione di spazi come questi – ha aggiunto il primo cittadino – deve e può essere un esempio di quello che le istituzioni possono fare per promuovere il benessere dei cittadini. Una tappa apparentemente piccola, ma che per qualcuno può avere la stessa valenza di un grande evento”. Due aree che sono specificatamente sviluppate per formare un circuito in grado di sollecitare tutta la muscolatura delle persone.