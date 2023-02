Ronchi, arrivano due nuovi agenti di Polizia locale

Due nuovi agenti di Polizia locale. Prenderanno servizio, sicuramente entro l'anno, a Ronchi dei Legionari. Lo annuncia il sindaco, Mauro Benvenuto, che, assieme al segretario generale, Giuseppe Manto, ha iniziato da mesi un'analisi sia delle potenzialità di questo servizio, sia, soprattutto, delle sue effettive carenze.

Quelle relative all'organico, specialmente. Oggi come oggi, accanto alla comandante, commissario capo Paola Trinco, ci sono solamente 5 agenti ed un'ausiliaria del traffico. Troppo poco per le esigenze della città e per le tante incombenze alle quali la Polizia locale è chiamata a rispondere, con efficienza e professionalità, giorno dopo giorno.

“Fin dal momento del mio insediamento – sono le parole del primo cittadino – ho potuto toccare con mano si la qualità del servizio svolto, ma anche il fatto che l'organico non era per nulla confacente alla mole del servizio svolto e dalle tante necessità e richieste che arrivano dall'utenza. Negli ultimi due mesi la realtà ha perso due agenti ed ora è arrivato il tempo di intervenire. Capiremo nelle prossime settimane se si potrà rafforzare la nostra Polizia con il ricorso alla mobilità o se potrebbe essere meglio indire un concorso che, tra le altre cose, ci permetterebbe anche di assumere dei giovani, oltreché formare una graduatoria che potrebbe essere utile anche per il domani”.

La cronica carenza di personale la si avverta ormai da anni. L'organico è quello degli anni Settanta. Ma nonostante questo il lavoro svolto è imponente. Sempre più sul territorio, sempre più impegnata in molteplici situazioni. Pur nella cronica ristrettezza di organico. E' la Polizia locale di Ronchi dei Legionari la quale mette in campo un impegno attento e professionale non solo sul fronte del rispetto del codice della strada, ma anche su quello della prevenzione e repressione dei reati ambientali. Nei giorni scorsi sono stati ufficializzati i dati finanziari.

L'accertamento 2022 riferito alle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada è stato di 71.610,50 euro. Sempre lo scorso anno stato introitato un importo pari a 42.439,80 euro, mentre, per differenza, risultano pertanto verbali notificati e non pagati corrispondenti ad un credito esigibile pari a 29.170,70 euro. Questo importo, va detto. costituisce credito di dubbia esigibilità, essendo l’obbligazione giuridica costituita da verbali notificati e non pagati i cui importi sono costituiti da sanzioni che potrebbero essere pagate ancora nei termini trattandosi di violazioni contestate a dicembre 2022, da sanzioni raddoppiate per un eventuale ritardo nel pagamento e da sanzioni emesse da ordinanza o ingiunzione della Prefettura.

“È fondamentale che la presenza dei nostri agenti venga colta dai cittadini come un segnale di maggiore sicurezza, sia in centro, sia nelle zone più periferiche. E' nostro compito quello di sostenere la nostra Polizia locale, fornire tutti gli strumenti necessari per lo svolgimento dell'attività e, speriamo – ha concluso Benvenuto - anche potendo dare alla stessa nuovi agenti e, quindi, maggiori risorse umane”.