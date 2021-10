Ronchi, attiva la nuova area di ricarica delle auto elettriche

E' ormai operativa, a Ronchi dei Legionari, l'area per la ricarica delle automobili a trazione elettrica che l'Amministrazione comunale ha allestito in piazza dell'Unità d'Italia.

E' stata messa a punto dalla Chiurlo nell'ambito del programma di efficientamento energetico della cittadina. Una risorsa per quanti utilizzando questa tecnologia e una carta da giocare in più anche per attirare persone nel centro ronchese.

Una seconda struttura del genere, successivamente, dovrà sorgere anche lungo viale Garibaldi, nel rione di Vermegliano. “Dobbiamo adeguarci, crescere – sono le parole del sindaco, Livio Vecchiet – anche in questo settore che, nei prossimi anni, avrà uno sviluppo rapido e crescente. Facciamo la nostra parte, pur con risorse risicate, ma lo facciamo consci del fatto che si devono dare delle risposte anche in questa direzione Guardando con attenzione all'ambiente”.

Questa nuova colonnina pubblica, aggiunta a quelle dell'aeroporto, offrono una marcia in più. Un primo segnale, da parte dell’amministrazione comunale, al fine di garantire sempre maggiori servizi ai cittadini, valorizzando l’aspetto ambientale e sfruttando tecnologie innovative in ambito di mobilità sostenibile in sintonia con le sollecitazioni dell’Unione europea che auspica interventi di riduzione delle emissioni nocive nell’atmosfera favorendo la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli elettrici quale obiettivo prioritario ed urgente nell’ottica di tutelare la salute e l’ambiente.