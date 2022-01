Ronchi, attività in crescita per la Polizia locale

Attività in crescita. E' quella della Polizia locale di Ronchi dei Legionari, realtà che, lo scorso anno, ha festeggiato i 170 anni dalla sua costituzione.

I dati del 2021 sono stati illustrati dal comandante, commissario Paola Trinco, presenti il sindaco, Livio Vecchiet e l'assessore delegato, Roberto Fontanot. Intensa l'attività sul fronte della circolazione stradale. Sono stati ben 1.284, contro i 1.050 del 2020, i verbali emessi per il mancato rispetto del codice della strada.

E, ancora, sono stati iscritti a ruolo 73 verbali non pagati nel 2018. Gli agenti, che dal primo febbraio potranno contare su una nuova unità, hanno rilevato 14 incidenti stradali, di cui 5 con feriti.

Sempre in relazione a questo settore vanno messe in risalto 81 ordinanze di viabilità, 92 autorizzazioni di occupazione del suolo pubblico, 95 autorizzazioni per il parcheggio degli invalidi, la presenza a 33 funerali, processioni o manifestazioni dove era necessario regolare il traffico.

Sono state 40, ancora, le attività di controllo con telelaser ed autoscan e 49 le indagini condotte con la visione delle 57 telecamere oggi presenti sul territorio comunale. Ma c'è un altro settore che ha una particolare rilevanza per la Polizia locale ronchese. 225, contro i 100 del 2020, i sopralluoghi di carattere ambientale o nei cantieri. Da ciò arrivano le 31 notizie di reato, tra le quali 5 abusi edilizi ed una per il disturbo della quiete pubblica.

754 gli accertamenti anagrafici, 15 i verbali per la violazione dei regolamenti, 23 le ingiunzioni per violazioni amministrative, 3 i controlli nelle attività commerciali per l'emergenza Covid-19 e 12 i verbali emessi. Ancora da segnalare le 115 notifiche di ospitalità, 60 autorizzazioni per insegne pubblicitarie, 68 cessioni di fabbricato, 40 procedimenti per oggetti smarriti o ritrovati, 26 notifiche per Procura o Prefettura e 77 atti di carattere economico e finanziario.

“Desidero anche – sono state le parole della comandante Trinco – mettere in evidenza i numerosi servizi di vigilanza alle aree verdi, in special modo quella degli impianti di base, i servizi in borghese per contrastare le irregolari condotte di chi porta a passeggio i cani, quelli per le soste irregolari dinanzi all'aeroporto e, nel secondo semestre, i numerosi servizi di viabilità per i lavori in piazza Oberdan e via Roma. Abbiamo anche provveduto a ricalibrare la presenza della telecamere nell'area verde oggetto di tanti raid vandalici e ciò per una migliore videosorveglianza della zona”.

Fra pochi giorni l'organico sarà di 9 unità. “Il lavoro svolto dalla nostra comandante e dagli operatori è stato encomiabile. Molti – ha detto il sindaco Vecchiet – non conoscono i molteplici compiti che spettano alla Polizia locale e che vanno al di là della presenza in strada. Nonostante un anno difficile i risultati, però, parlano da soli”.

Un ringraziamento che è stato fatto proprio anche dall'assessore. “C'è stata una grande evoluzione del servizio – sono state le parole di Fontanot – e non posso non far risaltare la professionalità, l'impegno e la stretta collaborazione attuata con gli altri servizi”.