Ronchi, auguri di Natale con Wagna e Metlika

Tradizione rispettata, ma in modalità diversa dal solito. Si sono scambiati gli auguri online, infatti, il sindaco di Ronchi dei Legionari, Livio Vecchiet, e quelli delle città gemellate di Wagna e di Metlika. La pandemia, purtroppo, non ha permesso un incontro in presenza, ma la cordialità e l'amicizia che contraddistingue i tre primi cittadini è andata al di là delle restrizioni in atto.

E' stata espressa la speranza che, nel 2022, possano riprendere tutte le attività che contraddistinguono un patto che perdura ormai da oltre 50 anni. Quest'amicizia ha consentito alla città di ricevere riconoscimenti e premi tra i più prestigiosi dell’Unione Europea: il “Diploma d’Onore nel 1993, la “Bandiera d’Europa” nel 1994 e la “Targa d’Onore” del Consiglio d’Europa nell’agosto 1998. Un elenco infinito di iniziative che si rinnovano tutti gli anni e che hanno trovato un naturale sviluppo nelle attività rivolte ai giovani.