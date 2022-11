Ronchi aumenta la dotazione di cestini stradali

Una dotazione totale di ben 250 contenitori. A questo punto è ben difficile trovare delle scuse, quando potrebbe venir voglia di gettare per terra le immondizie. Anche se, purtroppo, gli incivili e maleducati ci sono sempre. Spesso, troppo spesso, i cestini esistenti a Ronchi dei Legionari vengono utilizzati da chi non vuol aspettare il ritiro settimanale delle immondizie con il sistema del porta a porta ed utilizza questi piccoli contenitori come fossero dei cassonetti.

Ed allora spetta al personale operaio del Comune o quello di Isa Ambiente correre ai ripari. Ma è intenzione dell'amministrazione comunale ronchese quella di intervenire anche in questo settore, ad esempio cercando di aggiungere un terzo giro di svuotamento, ad esempio il mercoledì, a quelli che, oggi come oggi, vengono garantiti il lunedì ed il venerdì. Una consapevolezza ed un programma che si basa sul certosino lavoro svolto, come sempre con grande professionalità, dal servizio problematiche ambientali del Comune.

“Il puntuale monitoraggio dei cestini nelle zone centrali – sottolinea l'assessore all'ambiente, Alessandro Bassi - ha dimostrato, su circa un 65 % dei casi, che gli stessi, sono pieni o mezzo pieni. E' anche vero che la non prevedibilità dei gettiti, le condizioni meteo e la non prevedibilità dell'inciviltà delle persone, non rientrano nella logica medianica della statistica. Ma così si lavora, come sta facendo il nostro personale, andando a verificare con scrupolo, misurando oggettivamente la reale situazione. La stessa cosa andrà fatta anche nelle zone più periferiche, ad esempio alle fermate dei bus, nelle aree verdi più decentrate come via di Vittorio, via Curiel, via de Gasperi e così via. Resta inteso che, con l'approccio professionale del servizio, metrico e seri e partendo dal riposizionamento delle tappe, in sintonia con Isa, il servizio andrà velocemente a migliorare e di tanto”.

Il servizio problematiche ambientali, ad esempio, ha segnalato che, vicino alle panchine del campo di calcio degli impianti di base sono stati ritrovati sparsi a terra numerosi rifiuti costituiti da lattine, cartacce, pacchetti di sigarette e bottigliette di plastica ad opera presumibilmente dei ragazzi che sono soliti fermarsi nell'area nel primo pomeriggio. Analoga situazione è stata verificata sugli scalini della palestrina di via D'Annunzio dove, a meno di 20 metri, sono presenti ben due cestini scarsamente usati. Visto il sistematico ripetersi la situazione in tali aree è stato opportuno chiedere l'aiuto della Polizia l ocale ai fini dell'intensificazione dei controlli.