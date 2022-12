Ronchi, avanza il cantiere della scuola media Da Vinci

Sono stati affidati all'impresa Cella Costruzioni di Coseano, vincitrice con un ribasso del 7,2%, i lavori del secondo lotto riguardante la costruzione della nuova scuola media Leonardo Da Vinci di Ronchi dei Legionari.

Erano state 15 le imprese invitate, tutte del Friuli Venezia Giulia e del vicino Veneto. Hanno risposto in undici e l'ha spuntata la stessa ditta che, in questi giorni, sta ultimando i dettagli per la consegna dei lavori del primo lotto.

Un intervento, quello che scatterà a giugno con la bonifica della copertura contenente parti in amianto, che proseguirà a settembre con la demolizione dei vecchi manufatti, vale a dire quelli del corpo centrale e dell'ala ovest e che si concluderà entro un anno e mezzo.

Costo complessivo di questo secondo lotto poco più di 3,8 milioni di euro, ai quali vanno aggiunti 750mila euro proprio per la bonifica dall'amianto.

“E' un'opera importantissima per la nostra città – ha detto il sindaco, Mauro Benvenuto – che, anche negli ultimi anni, ha investito molto nel settore dell'edilizia scolastica. Con questo secondo lotto e con la prossima, completa ristrutturazione della scuola elementare di via del Capitello, con una spesa di 1 milione e 30mila euro, Ronchi dei Legionari sarà all'avanguardia, potendo disporre di edifici del tutto nuovi, a norma e molto sicuri, oltrechè funzionali”.

La nuova Leonardo Da Vinci potrà contare al primo e secondo piano su 12 aule normali, due aule di sostegno una per piano, sei aule per le attività speciali (artistica, scienze, polifunzionale, informatica/lingue/, digitale, musicale), inoltre ci sarà un’aula biblioteca.

Accanto a ciò una sala polifunzionale al piano terra, con 200 posti a sedere, sarà dotata di autonomia propria. Al piano interrato troveranno posto i locali tecnici, al piano terra gli spazi amministrativi, l'aula magna e alcuni locali che saranno destinati ad associazioni, mentre al primo e al secondo piano si svilupperanno gli spazi per la didattica.

La nuova scuola sarà completamente antisismica, dotata di due scale esterne di emergenza e completamente a norma per quanto riguarda la prevenzione incendi. Anche le aree esterne saranno ridisegnate, con due ingressi pedonali e aree verdi. Potrà ospitare 300 alunni.