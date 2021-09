Ronchi, campo sportivo dedicato a don Renzo Boscarol

Il rettangolo erboso del circolo delle Acli di Ronchi dei Legionari non è certo un campo da calcio come tutti gli altri. E' stato ed è il punto di ritrovo per tanti tornei amatoriali. Ma è qui, che negli anni '70, si sono svolte le Olimpiadi dei ragazzi; qui Armando Filiput ha organizzato le prime gare di atletica, qui è nato il Minibaseball Ronchi e hanno tirato in porta tanti giocatori che hanno vestito le maglie amaranto.

Ora il campo sportivo di via San Lorenzo è stato dedicato alla figura di don Renzo Boscarol, parroco dal 2001 e fino al marzo scorso, quando il Covid l'ha strappato alla vita terrena. Una bella cerimonia, nel corso della quale il sacerdote è stato ricordato senza retorica. E' stato messo in risalto il suo impegno nei confronti dei giovani e la sua grande passione per lo sport, per il calcio, per il Ronchi calcio in particolare.

E a dimostrare l'affetto nei suoi confronti tanti giocatori del passato come Monassi, Ustulin, Pivec e quel Giorgio Brandolin che oggi è presidente regionale del Coni. “Lo ricordo da giocatore e da presidente del Ronchi calcio – ha detto Brandolin – nel sottopasso delle tribune del Lucca, sempre presente e sempre appassionato sostenitore della nostra squadra. Spero che anche le giovani generazioni abbandonino per un attimo l'anonimità dei social per dare quattro calci a un pallone”.

Prima dello scoprimento della targa, le parole di don Mirko Franetovich che ha voluto con grande forza questa intitolazione, spalleggiato dal presidente del circolo, Franco Miniussi e da Mattia Tuni, gestore di tutta l'area.

Don Franetovich ha ricordato le parole di Papa Francesco dedicate a uno sport pulito, mentre Miniussi ha evocato don Renzo giovane calciatore in piazza Santo Stefano o nella “Busa di Zuanon”.

Indirizzi di saluto sono stati portati anche dal presidente provinciale delle Acli, Silvio Spoladore, e dal presidente dell'Us Acli isontina, Flavio Pizzolato. Tra i presenti anche il vicesindaco, Paola Conte, il presidente della commissione comunale allo sport, Renato Chittaro, e rappresentanti dell'Azione cattolica italiana e della Pro Loco. “Don Renzo è stato un esempio per tutti noi – ha ribadito il sindaco, Livio Vecchiet – e lo deve essere sempre. Il suo senso di appartenenza alla comunità, la sua presenza continua e costante tra la gente deve essere per noi uno sprone. Uno sprone per continuare nel solco dei suoi insegnamenti che sono quelli di un uomo che ha dedicato la sua vita agli ultimi, ai giovani e alle persone in difficoltà. Questa è una struttura viva e vivace ed anche da qui si passa per costruire il futuro”.

Un bel regalo per don Renzo Boscarol che, il 3 settembre avrebbe compiuto 77 anni e che l'1 settembre del 1968 era stato ordinato sacerdote. Un sacerdote che non può essere dimenticato.