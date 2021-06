Ronchi, continua a crescere il servizio catastale

Il via nel dicembre del 2015. In un anno alcune centinaia di accessi. Che sono diventati 2.220 nel 2018, 2.210 nel 2019 e addirittura 3.001 lo scorso anno. Questa la “fotografia” del servizio catastale di Ronchi dei Legionari che, sei anni fa, era stato aperto dall'amministrazione comunale all'interno del palazzo municipale di piazza dell'Unità d'Italia.

Un servizio non obbligatorio per un Comune, ma nato da una grande necessità. Quella di sopperire alla chiusura dell'ufficio catasto di Monfalcone, trasferitosi a Gorizia e, poi, di venire incontro alle esigenze di professionisti e cittadini che devono fare i conti, causa pandemia, con la chiusura di tanti uffici statali. Da qui il numero degli utenti è lievitato. Con un costo effettivo per l'amministrazione comunale, che deve dispiegare del personale specializzato, ma con grande soddisfazione da parte dell'utenza che arriva da tutto l'isontino.

Rivolgendosi direttamente all’ufficio patrimonio o a quello edilizio, è possibile acquisire i dati catastali e le planimetrie necessari ai professionisti o ai singoli cittadini per le diverse pratiche in materia tributaria, fiscale o tecnica.

Un servizio che, come negli obiettivi della municipalità ronchese, permette di mantenere la continuità sul territorio, evitando in questo modo spostamenti fino a Gorizia. Un numero di adesioni che ha “costretto” la municipalità ad ampliare la fascia oraria, in modo da poter raccogliere ogni richiesta da parte del pubblico. Al servizio, come hanno illustrato Franca Manià, responsabile dell’Ufficio patrimonio e Claudia Altran di quello urbanistico, possono accedere tutti i cittadini, anche di diversi Comuni e le visure sono possibili per tutto il territorio italiano collegandosi al sistema informatico dell’Agenzia delle Entrate per la consultazione dei dati in archivio, con applicazione dei tributi speciali catastali previsti.

“Pur nelle difficoltà di un momento così incerto e difficile – hanno detto il sindaco, Livio Vecchiet e l'assessore al personale, Paola Conte - questa è sicuramente un’attenzione non di poco conto, visto che il nostro personale è chiamato ad altri compiti. Ma che si vuole dare alla cittadinanza ed ai professionisti del settore con il chiaro ed importante obiettivo di avvicinarla alla pubblica amministrazione. Mentre lo Stato è impegnato in continue dismissioni, questo va detto, noi non ci siamo persi d’animo e ci siamo organizzati, pur sapendo che costituisce un aggravio di lavoro per i nostri dipendenti. Ma siamo ancora una volta in prima linea per dare benefici alla gente ed è quello che più conta”.