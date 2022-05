Ronchi, continuano i cantieri sui marciapiedi

Da qualche settimana, a Ronchi dei Legionari, la Dea, società cooperativa con sede a San Giovanni al Natisone, è al lavoro per il rifacimento dei marciapiedi di via Duca d'Aosta, nel tratto compreso tra via Mazzini e lo storico ingresso dello stadio dedicato ad Alfredo Lucca.

L'appalto ha un valore di 130mila euro e, in questi giorni, gli operai sono al lavoro sul lato destro per chi arriva da via Mazzini. Il cronoprogramma, ricordiamolo, prevede 35 giorni lavorativi per la conclusione dell'appalto. Vengono smantellati i vecchi ed ormai logori marciapiedi e si provvede anche alla realizzazione delle necessarie reti tecnologiche.

I nuovi marciapiedi saranno realizzati in calcestruzzo con spolvero al quarzo superficiale e presenteranno ricorrenze in pietra serena a formare dei rettangoli a perimetrazione delle aiuole degli alberi. Si provvederà anche all'eliminazione dei due pali in cemento oggi presenti ed alla realizzazione della nuova illuminazione pubblica con nuovi pali e corpi illuminanti al led. I marciapiedi, oggi dissestati ed in cattivo stato di manutenzione, vengono completamente rifatti e, va detto, permetteranno anche di superare tutte le barriere architettoniche per una maggiore fruibilità di tutte la categorie di persone. E' stato lo studio Artes di Gradisca d'Isonzo ad elaborare il progetto.

Questo mentre, nei mesi scorsi, erano gà state sostituite, non senza polemiche, tutte le alberature. Il progetto, quindi, prevede anche il rifacimento di tutte le aiuole nelle quali, come detto, hanno trovato posto le nuove essenze arboree che hanno rimpiazzato i vecchi tigli, ormai un ricordo del passato.