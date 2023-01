Ronchi, cura e manutenzione del verde pubblico

Un programma che continua. Obiettivo quello di curare, salvaguardare e valorizzare il patrimonio arboreo a Ronchi dei Legionari. Che negli ultimi anni, nonostante le tante piantumare in varie zone della città, ha sofferto parecchio. Un programma che prosegue anche attraverso l'affidamento, ai Vivai Petrini, con una spesa di 19.947 euro, di nuovi interventi di potatura lungo le vie cittadini, ma anche all'interno di parchi e giardini di competenza comunale.

Un intervento che si accompagna a quelli che, di frequente, vedono impegnati gli operai comunali del servizio aree verdi. Un piano che, va detto, tiene conto della professionalità che, nel corso degli anni, hanno acquisito proprio gli operai comunali del competente servizio. I quali partecipano anche a corsi di aggiornamento professionale, utilissimi anche in questo caso. Dotati, da alcuni anni, anche di un mezzo con cestello che permette di raggiungere quote più elevate in perfetta sicurezza. Si tiene conto anche dello stato di salute delle piante.

“Sono convinto – sono le parole del sindaco, Mauro Benvenuto - che una costante cura e manutenzione del verde pubblico cittadino abbia una grandissima importanza, anche per dare il senso di ordine al territorio”.

Nel 2019 è stato pubblicato il primo censimento gestionale degli alberi e del verde pubblico che l'amministrazione comunale, già lo scorso anno, ha affidato all'agronomo Andrea Maroè che si è avvalso della collaborazione di Martina Toso e Stefano Zulli. I viali delle Serenissima e Garibaldi, via della Stazione sud, via del Capitello, via San Lorenzo, piazza Unità, via Turati. Ecco le zone che sono più a rischio.

Occorre cambiare forma di gestione, piantare alberi idonei, in aiuole di dimensioni adeguate e mantenerle con un sistema di potatura che permetta alla pianta di aumentare il suo valore ornamentale e il suo potenziale strutturale e vegetazionale. Oggi come oggi, poi, si è in attesa di conoscere l'esito delle analisi effettuate agli ippocastani dei viali della Serenisima e Garibaldi. Mentre va presa in esame l'esigenza di sostituire le alberature che, nei mesi, sono state rase al suolo o, come nel caso di via Berini, sono ormai morte. Tante, troppe la aiuole vuote, ad esempio, in via Mazzini, via Verdi, via della Santissima Trinità e via Turati.