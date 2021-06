Ronchi dei Legionari, boom di adesioni per i centri estivi

Ancora pochi giorni per formalizzare le iscrizioni. Ma è già boom, con decine e decine di adesioni, per i centri estivi che l'amministrazione comunale di Ronchi dei Legionari proporrà per il mese di luglio. Un'attività alla quale si accompagna quella di tante associazioni, in testa il Ronchi calcio. Fino alle 24 del 13 giugno va inviata la scheda di iscrizione, debitamente compilata e sottoscritta, via e-mail a: centroestivo.ronchi@itaca.coopsoc.it.

La presentazione del centro avverrà, online, il 29 giugno, alle 17.30 sulla piattaforma Teams. All’atto della conferma d’iscrizione verrà mandato il link. La presentazione si può trovare anche sul canale Youtube della cooperativa Itaca, con maggiori dettagli rispetto al servizio ed alla modulistica. Per l'estate 2021 il tema sarà “Kintsugi. Frammenti di storia che non esistono ancora”, un centro estivo volto a valorizzare la creatività e i talenti dei partecipanti. Ogni attività sarà un’occasione per inventare una storia, un breve lampo di luce su mondi e personaggi misteriosi, tutti da immaginare. “L’idea – ha detto il sindaco, Livio Vecchiet - nasce dalla volontà di dare una risposta positiva all’attuale situazione, investendo in un servizio che metta al centro i bisogni dei bambini, offra un concreto sostegno alle famiglie, ma allo stesso tempo valorizzi i legami comunitari e le risorse del territorio. Durante lo svolgimento del centro estivo verranno proposte sia delle attività ludiche strutturate, sia momenti di gioco spontaneo tra bambini della stessa classe. In considerazione dell’emergenza ancora in corso, verrà dato maggior spazio a tutte le attività che possono essere realizzate all’aperto e compatibilmente alle eventuali prescrizioni di prevenzione Covid, saranno organizzate delle brevi escursioni sul territorio”. Che l'emergenza sanitaria abbia creato ripercussioni economiche e sociali nei confronti delle famiglie è fatto assodato ed è proprio per questo motivo che la municipalità ronchese ha voluto non solo ampliare l'offerta temporale, ma anche mantenere il costo delle rette seppur di fronte ad una spesa molto più sostenuta vista la necessità di mantenere un rigido protocollo.