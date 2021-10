Ronchi dei Legionari celebra il 4 novembre

Si è celebrato oggi, a Ronchi dei Legionari, il 4 novembre, giornata dedicata all’unità nazionale e alle forze armate. Alle 10.30 ritrovo dinnanzi al palazzo municipale di piazza Unità per la posa di corone d’alloro ai piedi dei cippi e dei monumenti che ricordano il sacrificio di tanti ronchesi caduti durante le due guerre mondiali.

Non sono stati previsti interventi ufficiali, se non quello del sindaco, Livio Vecchiet. La sobria cerimonia ha offerto poi un momento di raccoglimento delle delegazioni dell’amministrazione comunale e delle associazioni combattentistiche e d’arma, che poi hanno raggiunto alle 10.45 il monumento ai Caduti di via San Lorenzo.