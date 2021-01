Ronchi dei Legionari, crescono i residenti

Ancora in crescita, la popolazione residente a Ronchi dei Legionari. Non ancora ai livelli del 2019, ma in salita rispetto all'andamento del 2020. E' di 11.867 il numero dei residenti, così come diffusi dal servizio anagrafe e stato civile comunale diretto da Corrado Basso. Ancora una volta la parte del leone la fanno le donne, 6.057, contro 5.810 uomini.

Sono 5.652 le famiglie residenti, 5.643 alla fine di settembre 2020, mentre gli stranieri salgono a quota 873. E' positivo il saldo tra coloro che hanno fissato nella cittadina la loro residenza e quelli che se ne sono andati. Sono 544 coloro i quali, lo scorso anno, hanno rinforzato il numero dei residenti e, in particolare, 471 da altri comuni italiani e 55 dall'estero. Se ne sono andati 503, 427 hanno viaggiato in altri centri della penisola e 43 per l'estero. Ma, curiosità, ci sono anche 33, 23 uomini e 10 donne che, ad oggi, risultano irreperibili. D'altro canto, lo scorso anno, sono riapparse 14 persone, 10 uomini e 4 donne che, nel corso dei mesi, non si sa bene che fine avessero fatto.

Ancora negativo, come ormai succede da molti anni a questa parte, il saldo tra natalità e decessi. Nel corso del 2020 si sono verificate 72 nascite, 37 fiocchi azzurri e 35 fiocchi rosa, uno solo di questi venuti al mondo nell'abitazione della famiglia.

I nomi più gettonati sono, tra i maschietti, Alessandro e Mattia e, tra le femminucce, Vittoria ed Alessia. Sono stati 149, invece, 67 uomini e 82 donne, i decessi. Il saldo negativo, in questo caso, è di 77 unità, non poco se si pensa alla popolazione generale della cittadina. Nelle famiglie, ancora, si registrano 52 convivenze, 480 sono quelle che hanno al loro interno almeno uno straniero e 364 quelle che hanno come intestatario proprio uno straniero. Sono 25, 19 maschi e 6 femmine, le persone senza fissa dimora. Nel corso del 2020, ancora, sono stati celebrati 23 matrimoni, 21 dei quali con rito civile e 2 con rito religioso. Un'abitudine, se così può essere chiamata, che si fa largo negli ultimi anni.

“La nostra speranza è sempre quella di tornare a quota 12mila – ha commentato il sindaco, Livio Vecchiet – ma sono soddisfatto nell'apprendere che la popolazione torni a salire dopo lo stop che si era registrato negli ultimi anni. Ma questa è anche una responsabilità, perchè dobbiamo offrire servizi sempre più adeguati ed all'altezza della situazione”.

Non si arriva ancora a quota 12 mila abitanti, raggiunta nel 2017, ma i tanti movimenti in ingresso stanno a significare che sono molti a fissare qui la propria residenza. Nel 1891, primo dato ufficiale disponibile negli archivi comunali, Ronchi dei Legionari contava solo 3.184 abitanti.