Ronchi dei Legionari dice addio ai blocchetti delle multe

Addio per sempre ai vecchi blocchetti sui quali venivano annotati tutti i dati prima di finire sotto al tergicristallo delle macchine. Le tanto odiate multe, per intenderci.

La Polizia locale di Ronchi dei Legionari, da qualche settimana, si è dotata di alcuni modernissimi smartphone, con i quali gli agenti e l'ausiliaria del traffico operano lungo le strade cittadine proprio per elevare le contravvenzioni relative al codice della strada.

Quindi non più l'uso della penna per annotare i dati dell'auto. Nessun margine d'errore, perchè l'apparecchio “cattura” i dati del veicolo e li trasmette direttamente alla centrale operativa di via Roma. Gli smartphone, poi, sono dotati di una piccola stampante dalla quale esce una sorta di scontrino che viene comunque lasciato sotto il tergicristallo.

Questi apparecchi sono dotati di un'applicazione che permette di gestire le contravvenzioni in modo telematico, scaricandole direttamente sui computer del comando, risparmiando passaggi e anche un bel po' di carta. Nell'ufficio preposto alla gestione di tutti i verbali si potrà far conto proprio su questo nuovo sistema che facilita non poco il lavoro.

Una Polizia locale sempre più moderna, quella che si sta creando a Ronchi dei Legionari. Molte sono le dotazioni che, nell'arco di pochi mesi, hanno equipaggiato la realtà alla guida del comandante, commissario Paola Trinco. Solo alcuni giorni fa, infatti, è stato consegnato un nuovo veicolo di servizio, una Jeep Renegade, ma la Polizia locale ha anche avviato i controlli con l'autoscanner.

Sistemato su uno dei veicoli o montato su un cavalletto, legge la targa del mezzo “puntato” e, nel giro di pochi secondi, attingendo a una banca dati del dipartimento dei trasporti terrestri, permette agli operatori di appurare se esso sia, o meno, coperto da polizza obbligatoria e se la revisione sia stata effettuata. E, ancora, la Polizia locale ha anche a disposizione un etilometro.

“Dotazioni importanti – ha detto l'assessore, Roberto Fontanot – che aumentano l'efficienza del servizio, ma permettono anche alla nostra Polizia di essere all'avanguardia e vicina ai cittadini”. E da qualche settimana, come annunciato, ecco che, dopo molti anni, è arrivato un agente uomo.

Si tratta dell'ispettore capo Mauro Moresan, proveniente da Monfalcone e che è già servizio attivo lungo le strade cittadine. “Contiamo di aumentare ancora il numero degli agenti in servizio – ha commentato il sindaco, Livio Vecchiet – e la nostra idea è quella di trasformare il posto dell'attuale impiegata. Procederemo alla variazione della pianta organica inserendo un nuovo operatore che sarà impiegato sia nei servizi esterni, sia in quelli che vengono svolti all'interno del comando, con costi che, voglio sottolinearlo, saranno invariati. A quel punto avremmo raggiunto un numero abbastanza confacente alle nostre esigenza ed alle necessità dei cittadini”.

La Polizia locale, oggi, può contare, oltre alla comandante, su sei agenti, ma anche di un'ausiliaria del traffico e di un'impiegata amministrativa.