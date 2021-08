Ronchi dei Legionari festeggia San Lorenzo

Ronchi dei Legionari si prepara a festeggiare il suo Patrono, San Lorenzo. Con tutta una serie di iniziative che avranno il loro fulcro nella messa solenne che, martedì 10 agosto, alle 10.30, sarà celebrata per il secondo anno consecutivo al palaroller degli impianti di base.

Misura necessaria in tempi di pandemia. La celebrazione sarà presieduta da don Paolo Zuttion, amministratore parrocchiale e decano di Ronchi, Monfalcone e Duino Aurisina. Per l'occasione saranno presenti anche i vari sacerdoti che hanno operato in città negli anni passati e i parroci delle comunità gemellate di Wagna e Metlika.

Come da tradizione, poi, sarà consegnata una borsa di studio in memoria di monsignor Mario Virgulin e la comunità ronchese vivrà una speciale edizione del premio della bontà. Saranno infine ricordati alcuni anniversari sacerdotali. Due momenti che sono stati preparati a dovere dal comitato sorto nel ricordo di un grande sacerdote e di un grande parroco, monsignor Mario Virgulin, spentosi nel novembre del 2000.

“Un'occasione speciale per la nostra città – ha detto il sindaco, Livio Vecchiet – un momento di raccoglimento e di riflessione, ma anche un'occasione per rilanciare il senso di comunità e di coesione sociale. Da concordia prosperità: il motto comunale coniato nel 1912 è e deve essere ancora attuale. Senza la pace non c'è sviluppo, di nessun tipo. Ciò che mi rammarica è non avere con noi don Renzo, al quale dobbiamo molto”.

Torna anche “Ronchi sotto le stelle”, kermesse alla sua quarta edizione, proposta dal circolo delle Acli e dalla Pro Loco proprio in occasione di San Lorenzo, patrono della città. Quattro serate a ingresso gratuito e contingentato che si svilupperanno nel giardino del circolo di via San Lorenzo. Il via sabato 7 agosto, alle 20.30, con il teatro a leggio animato dalla compagnia triestina “Tutto fà Broduei” che metterà in scena la spassosa commedia “Viaciamiciancinquantacinque”, una vivace e particolare riunione degli abitanti di un grande condominio triestino.

Particolarmente interessante sarà poi lo spettacolo di domenica 8, sempre alle 20.30, protagonisti due giovani e bravi artisti di strada: Giada Bachini in arte “Fire Aida”, soprannominata la regina del fuoco ed il suo collega “Shezan”, mago e prestigiatore detto il genio dell'impossibile. Un appuntamento inserito nel programma del Festival internazionale degli artisti di strada.

Lunedì 9, alle 20, serata musicale con il “DJ Paki” e martedì 10, nuovamente musica, dalle 20, con “Moreno e Remigio”. Sul piano sportivo, poi ,oltre al “Summer camp” di minibasket, dal 2 al 7 agosto, riservato ai giovanissimi, è in programma la sesta edizione del torneo dei rioni con il memorial dedicato al compianto parroco, don Lorenzo Boscarol.