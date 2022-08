Ronchi dei Legionari in campo contro le zanzare

Un'azione sul territorio ancora più spinta. Anche quest'estate il problema delle zanzare è un tema di grande attualità. Un problema evidente, molto fastidioso, che non permette di godere della bella stagione e che colpisce tutti, in particolare in nostri piccoli cittadini.

“Il Comune di Ronchi dei Legionari, in tema di disinfestazione – sono le parole dell'assessore, Alessandro Bassi - da oltre un decennio si è conformato ed applica le direttive impartite, avendole introdotte nel regolamento vigente. Attraverso una ditta specializzata con le cadenze previste, interviene con la bonifica larvicida sul territorio pubblico. Bonifica, ora, ancora più spinta per un'efficace prevenzione anche delle nuove varietà presenti. I risultati, però, in determinati momenti della giornata, non sono soddisfacenti e proprio per questo voglio dare alla popolazione dei consigli aggiuntivi, come del resto declinati dal dipartimento Asugi, che studia e interviene sul fenomeno”.

I trattamenti larvicidi sono necessari nei focolai che non possono essere eliminati e nei quali permane l'acqua, come i pozzetti pluviali e le caditoie stradali . Sottovasi, secchi e bacinelle vanno semplicemente rovesciati. La lotta larvicida è il metodo più razionale ed efficace, oltre alla prevenzione, di contenimento delle zanzare. Gli interventi vanno effettuati solo durante il periodo di attività della zanzara, da aprile a ottobre, con intervallo fra due trattamenti a seconda del tipo di larvicida utilizzato. Essi offrono ampie garanzie di sicurezza nei confronti dell'uomo, animali ed insetti utili.La disinfestazione nelle aree pubbliche, come dei tombini, viene condotta a cura del Comune.

“Tuttavia – continua - la sola disinfestazione delle aree pubbliche non serve, poiché la maggior parte dei focolai di sviluppo della zanzara tigre sono creati dall'uomo anche durante la sua vita quotidiana. Per vincere la lotta contro l'insetto è essenziale l'eliminazione, per quanto è possibile, di tutti i possibili focolai larvali che si annidano e da li poi danno vita alla nascita di questo insetto. Essi sono sottovasi, contenitori di acqua piovana, deposito di foglie umide, ovvero tutti quei ambiti dove l'acqua può ristagnare, diventando così l'habitat ideale per la riproduzione”.

L'uso di trattamenti contro gli adulti di zanzara è un'opzione a cui ricorrere in via straordinaria solo nel caso di una comprovata elevata densità di adulti. L'effetto abbattente del trattamento, è sempre parziale e di durata limitata nel tempo. Inoltre l'impatto ambientale di questi trattamenti è notevole non esistendo prodotti ad azione selettiva sulle zanzare e l'uso di questi prodotti è altamente inquinante. Questo trattamento, definito adulticida, si effettua sono in casi di estrema criticità, come avvenuto negli anni passati nell'unico caso di West Nile accaduto in città e prontamente gestito dall'AsuGi.