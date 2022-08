Ronchi dei Legionari in festa per il suo Patrono

Sarà festa grande, mercoledì 10 agosto a Ronchi dei Legionari, quando si farà memoria di San Lorenzo Martire, patrono della città.

In programma una solenne concelebrazione nella chiesa arcipretale di San Lorenzo alle 10.30. Per due anni, a causa della pandemia, la cerimonia si era svolta al palaroller degli impianti di base.

“Dio continua a rivelarsi nell'amicizia e nell' accoglienza che si fa fraternità e solidarietà secondo la testimonianza di San Lorenzo che riteneva i poveri il tesoro della chiesa”: così il parroco monsignor Ignazio Sudoso in un messaggio rivolto alla comunità per sottolineare il senso della festa comunitaria.

Al centro della celebrazione l'importanza che la carità ha avuto nella vita del santo. Nell'occasione saranno anche ricordati i due storici parroci di Ronchi che hanno fatto della carità uno dei punti fondamentali del loro ministero sacerdotale: monsignor Mario Virgulin e don Renzo Boscarol.

Durante l'incontro, inoltre, sarà consegnata una borsa di studio a uno studente di teologia in memoria di monsignor Virgulin, mentre in memoria di don Boscarol, scomparso lo scorso anno, ci sarà il premio della carità e della solidarietà che raggiungerà due famiglie in difficoltà.

Quest'anno, il Comitato monsignor Virgulin è stato ricostituito ed è diventato Comitato monsignor Virgulin - don Boscarol. Entrambi i sacerdoti hanno fatto della condivisione e della carità fraterna il simbolo del loro ministero sacerdotale e della loro azione pastorale.

A presiedere la santa messa solenne sarà monsignor Paolo Nutarelli, arciprete parroco di Grado che ricorderà i suoi 25 anni di sacerdozio assieme ai sacerdoti del clero decanale e ai diaconi.

Saranno presenti le autorità locali, per la prima volta il neoeletto sindaco, Mauro Benvenuto e quelle dei Comuni gemellati di Wagna e Metlika.

Il canto che accompagnerà la liturgia è stato affidato alla Corale Santa Cecilia di Grado guidata dal maestro Anello Boemo e da Ivan Bianchi che suonerà l'organo della parrocchiale. Non mancherà lo scampanio festivo a cura dei Campanari Bisiachi e del Goriziano. Al termine del momento religioso tutti saranno invitati a spostarsi nel parco adiacente alla chiesa per un momento di festa e di convivialità.

“San Lorenzo è un momento molto importante per la nostra città – ha detto il primo cittadino – un'occasione per stare assieme, per riaffermare valori importanti e per rinnovare quel senso di comunità che, da sempre, è insito nella nostra gente. Un senso che va riscoperto e valorizzato. Per me sarà il primo San Lorenzo da sindaco e debbo dire che sento forte il senso di responsabilità che accompagna questa giornata, giornata che mi avvicina alle parrocchie, ai sacerdoti ed ai nomi di due personaggi importanti, come furono monsignor Virgulin e don Boscarol al quale dobbiamo tantissimo e che non dobbiamo mai dimenticare”.

Mercato ambulante regolare, mercoledi 10 agosto a Ronchi. L'amministrazione comunale, attraverso il servizio commercio e la Polizia locale, ha detto sì alla richiesta degli operatori, già gravati dalle limitazioni a causa della pandemia. Ma ha anche ritenuto che proprio la giornata festiva avrebbe potuto offrire maggiore attrattività a questa tradizionale presenza del mercoledì.

Così come per le altre giornate si svilupperà lungo via 7 Giugno, piazza dell'Unità d'Italia e via Roma, dove sarà in vigore l'ordinanza che limita sosta e transito dei veicoli. Quella del mercato ambulante del mercoledì è una tradizione consolidata a Ronchi da oltre 100 anni. Certo la storia ha modificato tante tradizioni, tanti modi di essere e di vivere, ma il mercato del mercoledì continua a essere un appuntamento fisso per tanti ronchesi e per numerose persone che arrivano anche dagli altri centri della bisiacaria.