Ronchi dei Legionari, modifiche alla viabilità

La piccola “rivoluzione” si è consumata la scorsa settimana. Cosi via Berini e un tratto di via Duca d'Aosta, a Ronchi dei Legionari, sono ora percorribili a senso unico. Lo prevede un'ordinanza emessa dalla Polizia locale.

In via Berini, il senso di marcia sarà da via dell’Aeroporto verso via Duca d’Aosta, mentre per quest'ultima l’istituzione del senso unico di circolazione, nel tratto compreso tra via Berini e via Mazzini, prevede la direttrice verso via Mazzini.

La relazione prodotta dalla Polizia locale è partita dal fatto che in via Berini la larghezza della carreggiata utile al transito veicolare, escluse, quindi, le sezioni a margine occupate dagli stalli di sosta, risulta di 2,80 metri. Si è ravvisata, prima di tutto, la necessità di mantenere la sosta libera in linea lungo entrambi i lati, ma si è anche tenuto conto che la carreggiata utile non garantiva la fluidità veicolare a doppio senso di circolazione e rendeva poco praticabile l’incrocio dei veicoli circolanti nei sensi opposti di marcia.