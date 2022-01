Ronchi dei Legionari, nel 2021 è calata la popolazione

La popolazione di Ronchi dei Legionari è calata, nel 2021: 11.804 tra donne e uomini, rispetto agli 11.867 dell'anno precedente. Se, da un lato, è positivo il saldo tra iscritti e cancellati dall'anagrafe generale, dall'altro pesa molto la differenza tra decessi e nascite.

In calo anche le famiglie che passano da 5.652 a 5.634. Ancora una volta la parte del leone la fanno le donne: 6.004, contro 5.800 uomini. Nel corso del 2021 i nuovi ronchesi sono stati 555, 293 maschi e 262 femmine, 74 dei quali provenienti dall'estero. E di questi anche 10 ricomparsi dopo essere stati cancellati negli anni passati.

Se ne sono andati 515, 262 uomini e 253 donne, 33 fuori dai confini nazionali. Sono state 85, contro le 72 del 2020, la nascite: 45 fiocchi azzurri e 40 rosa. Tra i piccolissimi ronchesi i nomi più gettonati sono stati Aurora, ben quattro, tre Amelia e Leonardo, due tra Christian, Filippo, Gaia, Matteo, Rebecca, Riccardo e Zaira. Qualcosa come 194 - 149 nel 2020 - i decessi: 90 maschi e 104 femmine. Un saldo negativo, in questo caso, che è ben di 109 unità e che pesa molto al fine del conteggio finale della popolazione.

Crescono gli stranieri che toccano quota 923, contro gli 873 dell'anno precedente. A Ronchi dei Legionari ci sono 473 famiglie con almeno uno straniero al loro interno e 361 che hanno uno straniero come intestatario. Sono sette, ancora, le convivenze anagrafiche, 18 quelle di fatti e ci sono 23 persone, 19 uomini e 4 donne, che risultano senza dimora. Sono 82 i residenti in regime di convivenza.

“Il numero dei decessi è spaventoso – commenta il sindaco, Livio Vecchiet – come dall'altro lato le nascite,seppur in numero maggiore rispetto al 2020, sono ancora poche. E' un elemento che si registra un po' dappertutto in Italia, un calo demografico che mette a rischio la presenza di tante scuole. Questo, per fortuna, è un problema che non abbiamo, ma abbiamo il dovere, invece, di creare tutte le condizioni perché nuove famiglie si trasferiscano nella nostra cittadina e che i ronchesi continuino ad abitarvi. Ecco il senso della variante 8 al piano regolatore che abbiamo appena adottato. Abbiamo il dovere di attuare una politica urbanistica, certamente non estensiva, che si accompagni alla vivibilità del territorio ed anche al mantenimento della qualità dei servizi. Ed è per questo che abbiamo detto si alla realizzazione di alcune nuove case sul nostro territorio”.