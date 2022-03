Ronchi dei Legionari, nuovi cartelli storico-turistici

Piazza San Tommaso, piazza dell'Unità d'Italia e la villa romana di via dei Raparoni. Queste le zone di Ronchi dei Legionari nelle quali l'amministrazione comunale ha sistemato gli ultimi tre cartelli storico-turistici che, come quelli realizzati nel passato, hanno l'obiettivo d'illustrare ai passanti e ai visitatori quelle che sono le tracce, alcune ancora esistenti, della presenza romana sul territorio.

La villa romana, certamente, ma anche i manufatti che derivano dal ponte che esisteva nei pressi di villa Hinke e con i quali è stato realizzato il muro di cinta di via 24 Maggio e le antiche vie di comunicazione.

Già nel 2019, la municipalità ronchese aveva accolto la proposta di due storici e studiosi appassionati, Diego Cencig e Raimondo Pantarotto, i quali avevano approfondito, con particolari studi e analisi, la viabilità romana del territorio ronchese e aveva installato rispettivamente in piazza Santo Stefano e in via San Lorenzo due cartelli storico turistici relativi all’Antica viabilità nel territorio tra l’isonzo e il Timavo.

Un lavoro indirizzato a evidenziare la presenza di antiche tracce e brevi tratti della viabilità preromana e romana della città, compresa l’esistenza del ponte romano in località villa von Hinke. Proprio uno di questi cartelli è stato posizionato accanto alla chiesa di San Lorenzo dove vi è una testimonianza tangibile del ponte romano. C'è una pietra, infatti, che ha trovato posto durante i lavori di costruzione della recinzione dell'area parrocchiale. Non di meno appare interessante, come detto, il muro di cinta a sud della città.