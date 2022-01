Ronchi dei Legionari, posizionate cinque nuove pietre d'inciampo

Altre cinque pietre d'inciampo, che portano a un totale di 28, posizionate dal 2019 a oggi, a Ronchi dei Legionari. La cerimonia, promossa dall'Aned, assieme all'Amministrazione comunale e all'Anpi, si è svolta oggi, in occasione della Giornata della Memoria.

Alle 10, dinnanzi al cimitero di via D'Annunzio, la deposizione di una corona al monumento ai deportati. Poi lo scoprimento delle cinque pietre, in tre luoghi diversi della città. In via Dante ricorderanno Angelo Cenedese, classe 1925, morto alla Risiera di San Sabba e Ida Serafin, del 1926, internata ed uccisa nel lager di Auschwitz.

Alle cerimonie erano presenti, tra gli altri, il sindaco, Livio Vecchiet, la presidente dell'Aned, Ada Bait, dell'Anpi, Marina Cuzzi, il consigliere regionale, Diego Moretti ed il gonfalone della città decorato con medaglia d'argento al valor militare. Interventi, oltre che del primo cittadino, anche di Libero Tardivo, figlio di Giacomo, uno dei tanti ronchesi deportati.