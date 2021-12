Ronchi dei Legionari premia otto studenti meritevoli

Otto studenti meritevoli. Otto ragazze e ragazzi con un piano di studi davvero invidiabile. E che l'amministrazione comunale di Ronchi dei Legionari ha voluto premiare con una borsa di studio, dal valore di 500 euro, che permetterà a loro ed alle loro famiglia di sostenere le spese che fanno parte del loro cammino nell'ambito universitario.

La cerimonia, l'altra sera nella sala del consiglio comunale, alla presenza del sindaco, Livio Vecchiet, dell'assessore alla cultura ed istruzione, Mauro Benvenuto e del presidente della commissione cultura, Renato Chittaro.

Ad essere premiati, non solo con la somma messa a disposizione ma anche con alcuni gadget della municipalità ronchese, sono stati: Marta Previtero, Daniel Kovacevic, Lucas Trevisan, Sofia Baldan, Margherita Cragnolin, Luca Poloni, Amira Labidi e Giulia Rorato. “E' con grande piacere che vi consegnamo questo piccolo aiuto – ha detto il primo cittadino – che è un riconoscimento da parte della vostra città per l'impegno, per il sacrificio e per la passione che mettete affrontando il percorso universitario. Vi preparate alla vostra vita futura, a quella che sarà la vostra vita professionale. Siete ragazze e ragazzi che vanno sostenuti, siete il nostro futuro. Ma sappiate – ha proseguito Vecchiet – che la società ha bisogno di voi, Ronchi dei Legionari ha bisogno di voi e della vostra collaborazione per proseguire nel cammino di valorizzazione e sviluppo di quella che è una grande comunità. Il Comune e le associazioni hanno bisogno dei giovani”.