Ronchi dei Legionari rende omaggio ai donatori di sangue

Un cippo dedicato proprio a coloro che la strada del dono del sangue l'hanno intrapresa e un monito ai passanti affinchè facciano del dono del sangue un loro stile di vita.

E' quello inaugurato a Ronchi dei Legionari. “Con reverente omaggio e riconoscenza ai donatori di ieri, oggi e domani”: sta scritto così sulla targa incastonata su una bellissima pietra.

A fianco il logo dell'Advs ronchese e della Fidas isontina. Il tutto all'interno di uno splendido giardinetto che alcuni volontari hanno saputo realizzare con passione e piacere. A inaugurare il monumento, accanto ai labari di tante sezioni, il sindaco, Livio Vecchiet, il presidente della Fidas isontina, Feliciano Medeot, e il presidente della sezione cittadina, Enzo Zuin, che l'idea di questa presenza la cullava da tempo.

“Sono felice di essere arrivato a oggi – ha detto Zuin – e spero che chi passerà di qui sappia da un lato apprezzare il lavoro svolto e, dall'altro, mettersi a disposizione di quella che è una grande e bella famiglia, quella dei donatori di sangue”.

Una benedizione è stata impartita da don Mirko Franetovich, mentre al termine della cerimonia è stata deposta una corona d'alloro. “Non possiamo che dire grazie a queste donne e a questi uomini – sono state le parole del sindaco, Vecchiet – persone che si mettono a disposizione per gli altri senza fare distinzioni di alcun genere. Grazie a chi, poi, ha realizzato quest'opera che ingentilisce la nostra città”.

La settimana dedicata al dono del sangue, avviatasi lunedì, non si ferma. Domenica 3, dalle 9.30, nella zona degli impianti di base, la quarta edizione del congresso della Fidas isontina che prenderà il via con il saluto musicale offerto dalla banda della società filarmonica Giuseppe Verdi. Alle 10 monsignor Ignazio Sudoso celebrerà una messa accompagnata dal coro Aesontium, diretto da Ivan Portelli. Nell'occasione saranno premiati i donatori che hanno raggiunto certi traguardi, da 8 donazioni per le donne e 10 per gli uomini, fino a 100 e oltre. In particolare saranno premiati quelli da 35 donazioni per le donne, e 50 donazioni per gli uomini.